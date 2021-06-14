Mới đây, trên địa bàn xã Quảng Thanh (Hải Phòng) đã diễn ra xô xát giữa 3 thanh niên. Sau cuộc ẩu đả, 1 người đã tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 14/6, một lãnh đạo xã Quảng Thanh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, lực lượng công an đang làm rõ vụ xô xát tại địa phương khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, lúc hơn 8h cùng ngày, tại thôn 4 (xã Quảng Thanh) xảy ra xô xát giữa 3 thanh niên gồm N.V.T. (SN 1990), Đ.V.C. (SN 1988) và Đ.Đ.L. (SN 1991, cùng trú tại xã Quảng Thanh).

Quá trình xô xát, anh N.V.T. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuỷ Nguyên nhưng do thương tích nặng nên anh T. mất lúc hơn 9h ngày 14/6.

Ảnh minh họa: VTC News

Theo chính quyền và người dân địa phương, anh N.V.T. và Đ.V.C. là anh em kết nghĩa, làm ăn với nhau từ lâu. Sau khi xảy ra vụ việc, Đ.V.C. và Đ.Đ.L. đều bỏ trốn.

Ngay khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt kẻ gây án.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-em-ket-nghia-xay-ra-xo-xat-khien-1-nguoi-tu-vong-tren-dia-ban-hai-phong-408839.html