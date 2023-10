Sau khi nhậu say về nhà, 2 vợ chồng Hồ Văn Dên xảy ra mâu thuẫn. Tức vợ, Dên đã cầm con dao đâm con gái 3 tuổi đến tử vong rồi tự tử những không thành.

Theo thông tin từ Zing News, hôm nay ngày 13/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội Giết người.

Đối tượng Hồ Văn Dên - Ảnh: Zing News

Theo cơ quan chức năng, tối 10/6, Dên đi uống rượu. Khi về nhà, anh ta mâu thuẫn với vợ. Sau đó, bị can đã dùng dao đâm con gái 3 tuổi khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dên cầm dao tự đâm vào ngực với ý định tự tử nhưng bị can đã được gia đình và người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

