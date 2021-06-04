Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 1h rạng sáng 1/6, người dân phát hiện căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bốc cháy. Ngay sau đó nhiều người đã đến cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.Thủ Đức đã điều xe chuyên dụng tới dập tắt đám cháy thì phát hiện hai vợ chồng trong căn nhà bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu. Sau gần 24h điều trị, anh P.L. đã tử vong. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng T.H. vì hành vi khóa cửa, tẩm xăng châm lửa đốt nhà. Phẫn nộ hơn là sau khi thực hiện hành vi tàn độc đó, H. giả vờ không biết gì và xót thương, lân la hỏi chuyện hàng xóm xung quanh.

Người anh họ tàn độc, nhẫn tâm phóng hỏa chỉ vì đố kỵ chuyện làm ăn - Ảnh: Công an TP.HCM

Sau cái chết thương tâm do hỏa hoạn của anh L., người dân xã Nam Chính (quê của anh L.) vô cùng bàng hoàng và xót xa, nhiều người còn căm phẫn trước hành vi tàn độc của H.. Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Khanh, thôn trưởng thôn 6, xã Nam Chính cho biết, hung thủ và anh L. là anh em họ hàng ruột thịt. Sau khi kết hôn vợ chồng anh L. buôn bán đồ nhựa tại nhà ở Nam Chính, Đức Linh một thời gian. Sau đó do buôn bán khó khăn nên cách đây khoảng 3 năm, vợ chồng dắt díu nhau vào khu vực chợ nhỏ trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, TP.HCM thuê ki ốt buôn bán hoa tươi.