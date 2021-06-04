Do ganh ghét, đố kỵ với vợ chồng người em trai họ hàng, T.H. đã nhiều lần khóa cửa từ bên ngoài, nhốt không cho ra buôn bán. Đến lần này, hắn tàn độc hơn khi không những khóa cửa mà còn tẩm xăng đốt cháy ki ốt của gia đình anh P.L.. Vụ hỏa hoạn thương tâm khiến cho anh tử vong, vợ bỏng nặng.
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Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 1h rạng sáng 1/6, người dân phát hiện căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bốc cháy. Ngay sau đó nhiều người đã đến cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.Thủ Đức đã điều xe chuyên dụng tới dập tắt đám cháy thì phát hiện hai vợ chồng trong căn nhà bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu. Sau gần 24h điều trị, anh P.L. đã tử vong. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng T.H. vì hành vi khóa cửa, tẩm xăng châm lửa đốt nhà. Phẫn nộ hơn là sau khi thực hiện hành vi tàn độc đó, H. giả vờ không biết gì và xót thương, lân la hỏi chuyện hàng xóm xung quanh.
Sau cái chết thương tâm do hỏa hoạn của anh L., người dân xã Nam Chính (quê của anh L.) vô cùng bàng hoàng và xót xa, nhiều người còn căm phẫn trước hành vi tàn độc của H.. Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Khanh, thôn trưởng thôn 6, xã Nam Chính cho biết, hung thủ và anh L. là anh em họ hàng ruột thịt. Sau khi kết hôn vợ chồng anh L. buôn bán đồ nhựa tại nhà ở Nam Chính, Đức Linh một thời gian. Sau đó do buôn bán khó khăn nên cách đây khoảng 3 năm, vợ chồng dắt díu nhau vào khu vực chợ nhỏ trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, TP.HCM thuê ki ốt buôn bán hoa tươi.
Thấy làm ăn được, anh L. đã rủ T.H., là anh cô cậu ruột ở gần nhà vào, chỉ cách kinh doanh và H. cũng thuê ki ốt cách đó không xa để kinh doanh hoa tươi. Ông Khanh cho biết thêm, theo lời kể của gia đình nạn nhân thì gần đây, H. kinh doanh gặp khó khăn. Trong khi, lúc này nhiều khách hàng thường tìm đến chỗ vợ chồng anh L. để mua hoa khiến H. bực tức. Nhiều lần cửa ki ốt bị kẻ lạ mặt khóa ngoài vào ban đêm và mỗi sáng vợ chồng anh L. đều đập cửa nhờ hàng xóm mở. Anh đã nghi ngờ H. thực hiện và từng gọi về nhà tâm sự nhưng không ngờ H. lại ra tay tàn độc với ân nhân và là người bà con ruột thịt của mình.
Sau vụ hỏa hoạn thương tâm ấy, nhiều người không khỏi xót thương cho hoàn cảnh trớ trêu của 2 vợ chồng. Hiện tại, người dân địa phương đang kêu gọi quyên góp để giúp đỡ vợ và 2 con nhỏ qua cơn ngặt nghèo.