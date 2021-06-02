Khoảng 0h 5 phút sáng nay, vụ cháy lớn đã xảy ra khiến 1 người chết 2 người bị thương tại một căn nhà trong hẻm 102, đường Bình Long, quận Tân Phú.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 0 giờ 5 phút sáng 2/6/2021, một căn nhà trong hẻm 102 đường Bình Long, phường Phú Thạnh bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Tân Phú đã điều lực lượng đến hiện trường.

Thời điểm này vẫn còn 3 người của gia đình kẹt trong đám cháy, cảnh sát nhanh chóng triển khai cứu nạn nhân đưa ra ngoài. Cụ thể, anh N.H.M. (SN 1993, chủ hộ), chị N.T.T. (SN 1999, vợ anh H.M) và bé H.N.A.D (SN 2017, con anh H.M và chị T.T). Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận chị T thì nạn nhân đã tử vong. Riêng anh M. được đưa đi Bệnh viện 115 cấp cứu và bé D. được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Lực lượng PCCC phá tường xông vào bên trong giải cứu nạn nhân - Ảnh: Công an TP.HCM

Khoảng hơn 30 phút tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Được biết, hoả hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong khoảng 40/70m2 diện tích căn nhà. Trong đó có 2 xe máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.

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