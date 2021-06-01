Cháy lớn chưa rõ nguyên nhân gần chợ tự phát ở TP.Thủ Đức, cặp vợ chồng bị bỏng nặng

Một đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà của cặp vợ chồng thuê bán hoa gần chợ tự phát, cả hai bị bỏng được đưa đi cấp cứu. Hiện, cơ quan chứ năng vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
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Theo thông tin từ báo Giao Thông, 10h sáng nay ngày 1/6, Công an TP.Thủ Đức vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy gần khu vực chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ khiến hai người bị bỏng nặng.
Theo đó, rạng sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Thạnh. Phát hiện sự việc, nhiều người xông vào dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.Thủ Đức đã huy động lực lượng, triển khai công tác cứu hộ. Ít phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.
Lãnh đạo UBND phường Long Thạnh Mỹ cho biết: “Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan điều tra khám nghiệm, làm rõ”.
Một số người dân cho biết, 2 người bị bỏng là vợ chồng, cả hai thuê căn nhà cấp 4 tại đây để kinh doanh bán hoa, hôm nay thì xảy ra vụ cháy.