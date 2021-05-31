TP.HCM: Cháy nhà giữa đêm, 2 người tử vong thương tâm

Xã hội 31/05/2021 10:46

Ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 (TP.HCM) khiến 4 người mắc kẹt bên trong. Dù lực lượng PCCC thực hiện công tác cứu hộ kịp thời nhưng vụ cháy nhà đã làm 2 người đã tử vong.

Theo thông tin từ Dân Việt, sáng 31/5, Công an quận 3 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy nhà ở khu vực khiến 2 người tử vong.

Qua điều tra, công an xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong là N.H.V. (73 tuổi) và N.V.Đ.N. (32 tuổi). Hai nạn nhân còn lại là T.K.C (34 tuổi) và cháu N.V.T.T (4 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện.

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Lực lượng PCCC nhanh chóng dập tắt đám cháy - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bùng phát từ căn nhà ở số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 2) nên hô hoán. Khi hỏa hoạn xảy ra, 4 người đang ngủ trong nhà, trong đó có 1 trẻ em. Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng sợ.

Nhận tin, Công an quận 3 cùng Phòng PC07, Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, phá cửa, tiếp cận từ nhiều hướng, đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực cháy và chuyển đến bệnh viện. Vụ cháy được dập tắt sau đó ít phút.

Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện trường xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 4 tầng, có diện tích sàn khoảng 80m2, tầng trệt căn nhà là cửa hàng kinh doanh.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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