Một người đàn ông bốc cháy như ngọn đuốc dưới cây xà cừ ở Bình Dương

Một người đàn ông nguy kịch sau khi được phát hiện đang cháy rực như ngọn đuốc ở một bãi đất trống. Vụ việc xảy ra ở Bình Dương.

Theo Tiền Phong, sáng ngày 24/5, người dân đi ngang qua một khu vực bãi đất trống thì phát hiện một người đàn ông khoảng 45 tuổi cháy như ngọn đuốc dưới gốc cây xà cừ thuộc địa phận phường An Phú. Sau đó, họ đã nhanh chóng đến dập lửa đồng thời trình báo công an địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng, nguy kịch.

Hiện trường vụ việc - Tiền Phong

Đến 13h30 chiều cùng ngày, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc để điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể.

