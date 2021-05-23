Hà My 'ra mặt', bà Phương Hằng 'quay phắt' đứng về phía Hoài Linh: '13 tỷ nghĩa lý gì! Hoài Linh bị quên thôi' 

Xã hội 23/05/2021 07:06

Liên quan đến cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ Hoài Linh, sau sự "ra mặt" bất ngờ của "vợ tự nhận" Hà My để "giải oan cho chồng", mới đây, bà chủ Đại Nam lại khiến công chúng tò mò bởi thái độ khác lạ của bà đối với nam danh hài.

Trong những buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng luôn réo lên danh hài Hoài Linh, mong anh lên tiếng về việc chữa bệnh với lương y Võ Hoàng Yên. Trong khi cộng đồng đang chờ đợi động thái chính thức từ nam nghệ sĩ thì mới đây, nghi vấn số tiền hơn 13 tỷ đồng ủng hộ miền Trung chống lũ chưa đến tay người dân lại tiếp tục dấy lên, ảnh hưởng tới danh tiếng danh hài. 

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Hoài Linh liên tục bị bà Phương Hằng 'réo tên' - Ảnh: Internet

Tối ngày 22/5, nữ đại gia Đại Nam trong "tập livestream" tiếp theo đã đưa ra quan điểm cá nhân về vụ ồn ào tiền từ thiện này của nghệ sĩ Hoài Linh. Điều khiến cư dân mạng "choáng toàn tập" là thay vì gắt gỏng như mọi khi, lần này bà Phương Hằng lại bày tỏ sự cảm thông cho nam danh hài, cho rằng anh “rất giàu” đến nỗi "hột xoàn đong lon", anh “chỉ bị quên” mà thôi.

“Em thì em thấy như thế này! Bây giờ tiền đó báo chí đưa tin là người ta quyên góp 6 tháng rồi trong mùa lũ lụt. Nhưng mà quý vị ơi, đối với Hoài Linh hột xoàn đong lon thì 13 tỷ là cái gì đâu. 13 tỷ đối với Hoài Linh búng cái tóc là có. 13 tỷ nghĩa lý gì! Có điều Hoài Linh bị quên thôi". 

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Bà Phương Hằng trong buổi livestream tối ngày 22/5/2021

Tuy nhiên, bà Phương Hằng cho nêu rõ quan điểm của mình, cho rằng nam danh hài nên lên tiếng vì đây là tiền từ thiện của đông đảo mạnh thường quân, họ có quyền được biết thông tin rõ ràng về mục đích sử dụng số tiền. "Tiền của cộng đồng mạng, của xã hội giữ mà không có lý do thì cần làm rõ. Nếu mà sự thật câu chuyện này có thì Hoài Linh phải lên tiếng. Nếu như không lên tiếng thì quý vị có thể đòi một cách công khai. Thậm chí, quý vị có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để đòi lại cái tiền ủng hộ lũ lụt", bà chia sẻ thêm. 

Liên quan đến vụ việc, vào cuối năm 2020, danh hài Hoài Linh đã đứng ra quyên góp hỗ trợ người dân miền Trung chống lũ lụt. Sau đó, anh đã công khai số tiền thu về là hơn 13 tỷ đồng. Từ đó đến nay, Hoài Linh vẫn chưa lên tiếng hay công khai số tiền này đã được trao đến bà con vùng lũ hay chưa. 

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Ảnh công khai số tiền nam danh hài từng chia sẻ trên MXH
 

Khi cộng đồng mạng đang có cuộc tranh cãi dữ dội về việc này thì tối ngày 21/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình hóa đơn được cho là của Hoài Linh đã chuyển khoản số tiền 14 tỷ đồng để gửi đến Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 5/12/2020 với nội dung: “Nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ miền Trung chống lũ”. 

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Lệnh chuyển tiền dấy lên tranh cãi tiếp theo về vụ việc '13 tỷ từ thiện' 

Hình ảnh này không xoa dịu được công chúng mà lại càng dấy lên một cuộc tranh cãi khác. Có nghi vấn cho rằng đây chỉ là sản phẩm của photoshop. Hiện tại, công chúng đang rất mong muốn nghệ sĩ Hoài Linh có thể lên tiếng chính thức về mọi chuyện. 

Bà Phương Hằng tuyên bố ngừng làm từ thiện, dành 500 tỷ để thuê luật sư kiện 800 người 'ăn hiếp' mình ra tòa

Bà Phương Hằng tuyên bố ngừng làm từ thiện, dành 500 tỷ để thuê luật sư kiện 800 người 'ăn hiếp' mình ra tòa

Trong buổi livestream tối ngày 22/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến nhiều khán giả phải sốc khi tuyên bố sẽ dừng việc làm từ thiện để dành tiền thuê luật sư đưa những người bêu xấu mình ra tòa.

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