Bà Phương Hằng tuyên bố ngừng làm từ thiện, dành 500 tỷ để thuê luật sư kiện 800 người 'ăn hiếp' mình ra tòa

Trong buổi livestream tối ngày 22/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến nhiều khán giả phải sốc khi tuyên bố sẽ dừng việc làm từ thiện để dành tiền thuê luật sư đưa những người bêu xấu mình ra tòa.

Tiếp nối những lùm xùm quay quanh vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua, được biết, bà Hằng đã "bóc mẽ" được nhóm người đã bêu xấu, "hùa nhau ăn hiếp" một mình bà trên mạng xã hội. Mới đây, trong buổi livestream tối ngày 22/5, bà Hằng đã có một tuyên bố gây sốc khi cho biết sẽ dừng mọi hoạt động từ thiện và dùng hết số tiền ấy để thuê luật sư khởi kiện khoảng 800 người chống đối mình.

"Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ hoạt động đúng với danh nghĩa mổ tim còn mọi hoạt động khác tôi dừng lại. Vợ chồng tôi cũng đã hiến 4ha đất bán đấu giá cũng phải hơn 1.000 tỷ để giúp quỹ chống Covid. Toàn bộ lợi nhuận của Đại Nam chúng tôi sẽ dừng lại (ngừng làm từ thiện) để dùng số tiền đó truy cứu, điều kiện, chúng tôi sẽ cho luật sư lập vi bằng kiện tất cả những người có liên quan trong nhóm tổ chức ra tòa luôn" - bà Hằng nói trên livestream. Bà Phương Hằng trong buổi livestram ngày 22/5 - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, vợ ông Dũng "lò vôi" khẳng định mình sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận từ Công ty Cổ phần Đại Nam (khu du lịch Đại Nam) để thuê luật sư cho vụ kiện liên quan đến các "tổ chức" bôi nhọ bà. Đồng thời, Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ nay sẽ chuyển về chỉ chi duy nhất cho hoạt động mổ tim và não úng thuỷ cho trẻ em, ngoài ra sẽ không còn bất kỳ một hoạt động nào khác.

Như để nắm chắc phần thắng, bà Hằng cho biết sẵn sàng bán thêm 1 ha đất để phục vụ cho việc kiện tụng, đưa những người này ra hầu tòa. Bà từng bỏ 500 triệu để tìm người nói xấu mình và sẵn sàng bỏ thêm 500 tỷ nữa để tham gia vào "cuộc chiến". Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng khá "mạnh tay" khi đăng thông báo treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra danh tính nick Facebook V.T - người được cho là kẻ cầm đầu hội nhóm chống lại bà. Một nam lập trình viên sau đó đã truy ra V.T. và nhận được tiền từ bà Hằng, nhưng anh chỉ nhận một nửa trong số đó. Bài đăng thưởng 1 tỷ của bà - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến hoạt động từ thiện của vợ chồng đại gia Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng là Chủ tịch Quỹ từ thiện Hằng Hữu với các hoạt động nhân đạo thường xuyên hỗ trợ kinh phí, phối hợp cùng các BV Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1 và BV Đa khoa Đà Nẵng để mổ tim, cứu giúp bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên phạm vi cả nước.

Xuất hiện chi tiết bất thường trong lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng từ Nguyễn Phương Hằng đến nam hacker Sau khi treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra nick Facebook V.T., vừa qua, một thanh niên đăng lên trang cá nhân tự nhận mình là người đã được nhận số tiền ấy từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, dân mạng ngay lập tức nhận ra điều bất thường trong bài viết.

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