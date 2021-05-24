Chạy qua đường đầy rơm rạ giữa trời nắng, ô tô bốc cháy trơ khung, 3 người may mắn thoát nạn

Sau khi di chuyển qua đoạn đường phơi rơm rạ, một chiếc ô tô bốc cháy trơ khung. Rất may, 3 người trên xe thoát nạn trong gang tấc.

Theo VOV, vào khoảng 12h ngày 23/5, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông qua địa bàn xóm Hướng Dương, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này, tài xế cùng 2 người ngồi trong xe nhanh chóng thoát ra ngoài kịp thời, đồng thời hô hoán mọi người giúp đỡ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn bộ chiếc xe khiến mọi người không kịp trở tay.

Ngay sau vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) cũng đã có mặt sau đó để khống chế ngọn lửa, song chiếc xe đã bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại phần khung sắt.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy xe, trời nắng nóng, chiếc xe ô tô đang lưu thông qua nhiều tuyến đường mà người dân phơi nhiều rơm rạ. Theo nhận định ban đầu, rất có thể rơm rạ đã cuốn vào gầm xe gây ra vụ cháy.

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