Bé gái 2 tuổi ở TP.HCM bất ngờ rơi xuống sông thiệt mạng

Xã hội 22/05/2021 23:01

Một bé gái 2 tuổi ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) chẳng may rơi xuống nước sâu, mất tích và được xác định đã tử vong sau đó.

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 9h50 sáng 22/5, cháu H. (2 tuổi) đang chơi với chị gái là V. gần sát bờ sông Soài Rạp thuộc ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (TP.HCM) thì bất ngờ rơi xuống nước sâu, sau đó mất tích. Chị gái bé là cháu V. nhanh chóng báo cho gia đình biết. 

Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tìm kiếm cháu bé mất tích. Sau nhiều giờ lặn tìm, đến 17h20, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cháu H. bàn giao cho công an địa phương.

Bé gái 2 tuổi ở TP.HCM bất ngờ rơi xuống sông thiệt mạng - Ảnh 1
Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc PC07 lặn tìm cháu bé mất tích dưới sông Soài Rạp - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Được biết, Công an huyện Cần Giờ vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. 

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