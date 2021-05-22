Chủ chó Pitbull cắn chết người ở Long An sẽ bị xem xét khởi tố về hành vi 'Vô ý làm chết người'

Xã hội 22/05/2021 06:28

Theo cơ quan công an, chủ con chó Pitbull cắn chết người ở Long An sẽ bị xem xét khởi tố về hành vi vô ý làm chết người.

Theo VnExpress, chiều 21/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long An đã lấy mẫu xét nghiệm hai con chó trong vụ cắn chết người tối khuya ngày 22/5 để kiểm tra bệnh dại. Hai con chó này đã cắn trọng thương người chủ là anh Nguyễn Thanh H. (37 tuổi, quê huyện Tân Trụ) và một người đàn ông khác tử vong. Bước đầu, hai con chó được xác định là giống Pitbull dòng đại. Con đực 52 kg, dài 0,9 m; còn sống 30 kg. 

cho pitbull can chet nguoi
Anh Nguyễn Thanh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An - Ảnh: VnExpress 

Ngoài ra, VnExpress cũng cập nhật, sau khi sức khỏe chủ chó Pitbull cắn chết người ổn định, cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố người này về hành vi Vô ý làm chết người, theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An.

Bà Hà (40 tuổi, chị ruột anh H.) cho biết, anh H. bị tổn thương nặng phần mắt, cánh tay bị gãy, rách cơ tay, vành tai bị đứt một phần cùng nhiều vết xây xát. Sau phẫu thuật, anh đã dần phục hồi sức khoẻ. Ngoài ra, bà Hà cho biết, em trai bà từng đi cai nghiện ma túy, không vợ con, sống một mình. Hai con chó được người này mua tại TP.HCM gần 2 năm. Trong đó, con cái đã đẻ một lứa 6 con, trong đó 5 con đã bán với giá 6 triệu đồng mỗi con. Gia đình thấy đây là loài chó dữ, đã nhiều lần khuyên can nhưng anh này không nghe.

Chủ chó Pitbull cắn chết người ở Long An sẽ bị xem xét khởi tố về hành vi 'Vô ý làm chết người' - Ảnh 2
Con chó đực khoảng 60kg đã bị triệt hạ sau vụ việc cắn chết người 

Theo Thanh Niên, người dân trong vùng cho biết, chủ chú chó cắn chết người có những sở thích rất lạ. Anh từng nuôi đại bàng, khỉ và bây giờ chuyển sang nuôi giống chó lớn này. Một người quen của anh H. chia sẻ anh từng "giới thiệu" về con Pitbull thế này: "Nó khoảng 60 kg đó anh, chăm sóc cực lắm nhưng nó rất khôn. Đi đâu cũng dắt theo chơi, không quậy phá ai mà chọc chủ nó thì coi chừng. Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được”.

Chủ con chó Pitbull cắn chết người ở Long An: 'Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được'

Chủ con chó Pitbull cắn chết người ở Long An: 'Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được'

Liên quan đến sự việc chó Pitbull cắn chết người ở Long An, theo người dân trong vùng cho biết, chủ chú chó từ TP.HCM chuyển về, từng nuôi đại bàng, khỉ và bây giờ chuyển sang nuôi giống chó lớn này.

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