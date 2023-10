Liên quan đến vụ chó Pitull cắn chết người ở Long An, theo Thanh Niên, anh H.T.H. (37 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) là chủ nhân của chú chó trên. Được biết, anh H. đã chuyển về tạm trú tại nhà chị ruột ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An hơn 4 năm nay.

Cuối năm 2019, H. xuất hiện liên tục ở nhà chị ruột. Vào buổi chiều, anh thường chạy xe máy chở con chim đại bàng đi vòng quanh đường phố. Anh đi từ Mỹ Bình lên H.Thủ Thừa rồi xuống TP.Tân An giới thiệu cho bạn bè mới quen hoặc người đi đường loài chim này. Vài tháng sau, anh chuyển sang nuôi vài con khỉ như rồi cũng dẹp đi.

Một người quen của anh H. chia sẻ anh từng "giới thiệu" về con Pitbull thế này:"Nó khoảng 60 kg đó anh, chăm sóc cực lắm nhưng nó rất khôn. Đi đâu cũng dắt theo chơi, không quậy phá ai mà chọc chủ nó thì coi chừng. Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được”.

Trước đó, vào khoảng hơn 23h ngày 20/5, anh H. dẫn con chó giống Pitbull do chính anh nuôi, nặng khoảng 60kg, đi dạo cùng một người bạn tại khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, cách nhà anh H. khoảng 2km.

Trong lúc ngồi uống cà phê, anh H. cùng bạn mình có những hành động quơ tay, quơ chân thì con chó bất ngờ xông vào tấn công bạn anh H., cắn nhiều phát sâu trên thân thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh H. vội vàng can ngăn cũng bị con chó này tấn công. Người dân phải đưa anh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Con chó ở phòng trọ sáng nay trước khi bị triệt hạ

Theo Tuổi Trẻ, anh H. nhập viện vào lúc 0h55 ngày 21/5 trong tình trạng mặt và tay bị nhiều vết rách lớn do chó cắn. Đến sáng nay 21/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết sức khỏe của anh H. đã ổn định sau khi bị con chó tấn công. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, con chó đã được người nhà đưa về và nhốt tại khu phòng trọ, sáng cùng ngày, con chó đã chết do bị cơ quan chức năng triệt hạ.