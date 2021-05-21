Giám đốc Công an Hà Nội: 'Việc làm của đại úy Nguyễn Văn Lâm thể hiện sự non kém về nghiệp vụ'

Xã hội 21/05/2021 20:37

Mới đây, Giám đốc Công an Hà Nội đã có công văn yêu cầu lực lượng công an thủ đô chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân sau sự việc một cán bộ công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với tên cướp tại địa bàn.

Liên quan đến vụ một cán bộ công an đứng nhìn khi nam tài xế taxi vật lộn với cướp, theo Vietnamnet, ngày 21/5, Giám đốc Công an Hà Nội đã có công văn yêu cầu lực lượng công an thủ đô chấn chỉnh điều lệnh, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ chịu trách nhiệm trước giám đốc nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.

Theo đó, ngày 16/5, đại úy Nguyễn Văn Lâm (cựu cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) đi làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân lưu động. hi đến đường Cienco 5 thuộc xã Cự Khê, anh Lâm phát hiện tài xế taxi Nguyễn Trần Minh bị đâm trọng thương nhưng vẫn khống chế tên cướp mang lệnh truy nã. Thay vì lập tức tiếp cận, phối hợp bắt giữ kẻ phạm tội, vị đại úy này đã đứng nhìn và gọi điện thoại cho công an xã để xin chi viện. 

"Việc làm của đồng chí Lâm không phù hợp, thể hiện sự non kém về nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm và ý thức phục vụ nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng", Giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ.

tai xe taxi
Đồng chí Lâm tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Để không để xảy ra các vụ việc tương tự, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự giác, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần coi trọng danh dự, tư cách.

Công an thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ vận dụng thành thạo, nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ, kỹ năng xử lý đối với từng tình huống, vụ việc cụ thể; phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn uy tín của người chiến sĩ công an. Thủ trưởng các đơn vị cũng cần tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định.

Theo Zingnews, vụ việc xảy ra ngày 16/5, đối tượng Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) đã thuê xe taxi của anh Nguyễn Trần Minh tại khu vực cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm. Sau đó, Sáu dùng dao tấn công anh Minh.

Tài xế cùng bị can ra khỏi xe rồi vật lộn dưới đường. Anh Minh hô hoán và khống chế Sáu cho đến khi được người dân hỗ trợ. Còn đồng chí Lâm tuy chứng kiến vụ việc nhưng không có hành động nào.

Ngày 17/5, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển đại úy Nguyễn Văn Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện này. Theo án kỷ luật, Lâm sẽ không trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của người dân.

'Người hùng thầm lặng' ra tay giúp đỡ tài xế taxi bắt cướp: Thấy 2 người đang vật lộn đánh nhau, máu me be bét, 4-5 người xung quanh không ai vào can ngăn

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Mới đây, cơ quan chức năng đã tìm ra và mời công dân hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp đến để xác minh thông tin liên quan trong vụ việc.

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Từ khóa:   Hà Nội bắt cướp cán bộ

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