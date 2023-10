Giám đốc Công an Hà Nội: 'Việc làm của đại úy Nguyễn Văn Lâm thể hiện sự non kém về nghiệp vụ'

Liên quan đến vụ một cán bộ công an đứng nhìn khi nam tài xế taxi vật lộn với cướp, theo Vietnamnet, ngày 21/5, Giám đốc Công an Hà Nội đã có công văn yêu cầu lực lượng công an thủ đô chấn chỉnh điều lệnh, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ chịu trách nhiệm trước giám đốc nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.

Theo đó, ngày 16/5, đại úy Nguyễn Văn Lâm (cựu cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) đi làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân lưu động. hi đến đường Cienco 5 thuộc xã Cự Khê, anh Lâm phát hiện tài xế taxi Nguyễn Trần Minh bị đâm trọng thương nhưng vẫn khống chế tên cướp mang lệnh truy nã. Thay vì lập tức tiếp cận, phối hợp bắt giữ kẻ phạm tội, vị đại úy này đã đứng nhìn và gọi điện thoại cho công an xã để xin chi viện.