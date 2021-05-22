Vụ chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Hiện trường hãi hùng, hai con chó lớn vây cắn, vật lộn dưới nước với nạn nhân

Xã hội 22/05/2021 09:41

Liên quan tới vụ Pitbull cắn chết người ở Long An, một số nhân chứng cho biết, vụ việc xảy ra vào giữa đêm tối. Khi nghe tiếng la thất thanh, nhiều người chạy ra thì chứng kiến hiện trường kinh hãi.

Theo Thanh Niên, chiều 21/5, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết bước đầu cơ quan Kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong, sau đó bàn giao vụ việc cho Công an H.Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. 

 

Một thanh niên ở cạnh nơi xảy ra vụ việc thương tâm chia sẻ với Thanh Niên, do khuya nên nhà anh đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Sau đó, khi nghe nhiều tiếng kêu cứu, anh chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Trong đêm tối, hai nạn nhân bị chó Pitbull cắn bê bết máu trên đầu và cơ thể trong trạng thái bất tỉnh. Cũng theo thanh niên này, khi đưa đi cấp cứu, một người không qua khỏi, riêng nạn nhân còn lại thở khó nhọc nhưng đã được cứu sống.

Vụ chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Hiện trường hãi hùng, hai con chó lớn vây cắn, vật lộn dưới nước với nạn nhân - Ảnh 1
Con chó Pitbull đực cắn chết người bị nhốt tại phòng trọ và bị cơ quan chức năng triệt hạ sau vụ việc - Ảnh cắt từ clip 

Tin từ VnExpress cho hay, kể lại với chị gái, chủ con chó cắn chết người là anh H. cho biết tối hôm 20/5, anh dắt hai con chó đi đến xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) cách nhà hơn một km đi dạo thì gặp lại một người quen cũng là người nghiện hút như anh. Do hai bên xảy ra cự cãi, hai con chó bênh chủ nên lao vào cắn người đàn ông. Nạn nhân sợ quá nhảy xuống mương nước hòng trốn chạy, thế nhưng hai con chó vẫn không buông tha. Chủ con chó cũng nhảy xuống nước cố can ngăn nhưng lại bị chúng cắn.

Một nhân chứng khác là chị Đinh Thị Thu Huyền, 21 tuổi, công nhân tại địa phương, cho biết, khoảng 23h, chị đang ở trong phòng trọ thì nghe có tiếng la hét. "Tôi cùng cha chạy ra thì thấy hai người đàn ông dưới mương nước phía trước nhà trọ đang bị hai con chó lớn vây cắn, vật lộn dưới nước. Một người hét lớn 'Bull ơi, thả ra', nhưng chúng vẫn không dừng lại", chị Huyền kể với VnExpress. 

Trước đó, theo ghi nhận ban đầu, khoảng 23 giờ 30 khuya ngày 20/5, anh H.T.H. (37 tuổi, ngụ Long An) dẫn theo con chó nuôi là loại Pitbull nặng khoảng 60 kg, đi uống cà phê tại ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, gần KCN Hòa Bình. 

Vụ chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Hiện trường hãi hùng, hai con chó lớn vây cắn, vật lộn dưới nước với nạn nhân - Ảnh 2
Con chó đực nặng khoảng gần 60 kg - Ảnh cắt từ clip
Vụ chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Hiện trường hãi hùng, hai con chó lớn vây cắn, vật lộn dưới nước với nạn nhân - Ảnh 3
Chủ con chó cắn chết người đang nằm viện - Ảnh: VnEpress 

Trong quán cà phê, có một thanh niên được cho là bạn anh H. đã kéo ghế đến ngồi chung bàn để nói chuyện. Đáng chú ý, khi đó, bạn anh H. có quơ tay, quơ chân. Bất ngờ, sau cử chỉ đó, thanh niên bị con chó Pitbull đứng cạnh đó phóng tới tấn công, quật ngã xuống nền gạch rồi cắn nhiều lần trên cơ thể. Thanh niên đó đã bị chấn thương nặng, máu chảy nhiều và tử vong tại chỗ.  

Chủ con chó hung dữ ngay lập tức cũng bước đến can ngăn nhưng không may, cũng bị con chó quật ngã và cắn nhiều vết trên đầu, vai, tay khiến anh bị trọng thương. Ngay sau đó, chủ con chó đã gọi điện thoại báo chị ruột đến để đưa anh đi cấp cứu và mang con chó về nhốt trong nhà.

Liên quan tới vụ việc, cơ quan điều tra cho biết, sau khi sức khỏe chủ chó ổn định sẽ xem xét khởi tố người này về hành vi Vô ý làm chết người. 

Chủ chó Pitbull cắn chết người ở Long An sẽ bị xem xét khởi tố về hành vi 'Vô ý làm chết người'

Chủ chó Pitbull cắn chết người ở Long An sẽ bị xem xét khởi tố về hành vi 'Vô ý làm chết người'

Theo cơ quan công an, chủ con chó Pitbull cắn chết người ở Long An sẽ bị xem xét khởi tố về hành vi vô ý làm chết người.

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