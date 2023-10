Nữ ca sĩ Hà My chỉ là một 'nước cờ' trong 'liên hoàn kế' thổi bùng sự việc của bà Phương Hằng?

Tôi chỉ lên để nói rằng anh Linh không sai, không liên quan gì tới việc ông Võ Hoàng Yên hết. Anh Linh chỉ đi cùng ông Yên một thời gian vì nghĩ ông ấy chữa được bệnh. Những người được ông Yên trị bệnh xong có khỏi hay không cũng đâu nói gì với anh Linh. Anh Linh chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn đi cùng ông Yên để quảng bá cho dân nghèo biết đến ông ấy mà trị bệnh. Lúc đó ông Yên kêu anh Linh đeo bao tay rồi ra phụ họa thì anh Linh làm theo thôi chứ anh Linh không phải hành nghề cùng ông Võ Hoàng Yên" - chị chia sẻ với Youtuber.

Trên trang cá nhân của mình, Hà My cũng chia sẻ lại link chia sẻ của mình cùng Youtuber. Thế nhưng, với sự xuất hiện quá bất ngờ lại "tự nhận", "tự ra mặt" thay cho nghệ sĩ Hoài Linh, thông tin 1 chiều từ nữ ca sĩ nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Một số cho rằng động thái của Hà My chỉ là một nước cờ trong tay bà Nguyễn Phương Hằng, bởi Hoài Linh chỉ từng thừa nhận một người vợ là Thanh Hương, hiện đang ở Mỹ. "Anh Linh hoa hậu dâng tận miệng còn chạy mất dép", một "fan cứng" đưa ra quan điểm bảo vệ idol trước các phát ngôn "không chính thức" từ một người vợ không chính thức của nam danh hài, thậm chí còn "bẻ lái" cho rằng, đây chính là "mưu kế" của bà Hằng thôi. Tuy nhiên, đây là ý kiến cá nhân, mang tính một chiều và không được kiểm chứng.

Một ý kiến khác bình luận: "Ủa cô tự nhận là vợ luôn, ủa cô không biết ngại miệng hả cô, vậy còn cô Lê Thanh Hương là ai vậy cô?".



Đáng chú ý, người tự nhận là "fan cứng" của Hoài Linh còn chỉ ra điểm đáng ngờ, trong danh sách bạn bè của nam nghệ sĩ trên trang cá nhân Facebook, không có người bạn nào cùng tên với ca sĩ Hà My.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng, từ trước đến nay, khi nổ ra vụ lùm xùm với bà Phương Hằng, chưa một ai là người thân của nam danh hài đưa ra ý kiến chính thức. Việc Hà My "đứng mũi chịu sào" thay cho "chồng" như vậy rất đáng để nể phục. "Chưa một ai người thân, bạn bè, học trò đồng nghiệp Hoài Linh lên tiếng giúp, mặt dù Hoài Linh quen biết nhiều... đụng chuyện chưa thấy ai lòi mặt ra. Hà My đi bước này rất mạo hiểm hứng chịu gạch đá, chê cười dè bỉu... nhưng cô ấy quyết định làm. Hà My nói đúng không sai ý nào. Tôi ghi nhận. Mong anh Hoài Linh hiểu được lòng chị!", "Hà My đã có ý tốt bảo vệ Hoài Linh vì Nguyễn Phương Hằng suốt ngày cho Hoài Linh là bóng. Mọi người nên nghĩ sâu xa hơn, đừng ném đá cô thế. Cũng đừng bới móc quá khứ của ai làm gì. Ai trong đời cũng có ít nhất 1 lần phạm sai lầm, và rồi sau đó cũng đã hối hận cho sai lầm đó, rồi họ cũng cố gắng sống tốt hơn. Chúng ta cũng vậy thôi",... - một số bình luận đứng về phía Hà My bên dưới bài viết của cô.