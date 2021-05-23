Nữ ca sĩ Hà My chỉ là một 'nước cờ' trong 'liên hoàn kế' thổi bùng sự việc của bà Phương Hằng?

Xã hội 23/05/2021 13:52

Giữa lùm xùm điều tiếng xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ hài Hoài Linh, bỗng nhiên ca sĩ Hà My xuất hiện, tự nhận mình là vợ chưa công khai của danh hài, lại thay mặt "chồng" minh oan. Điều này đã khiến không ít khán giả nghi ngờ về mục đích cuối cùng của cô.

Suốt vài tháng trở lại đây, bà Nguyễn Phương Hằng luôn lớn tiếng chỉ trích, thậm chí dùng lời lẽ gay gắt miệt thị nghệ sĩ Hoài Linh, réo tên anh liên tục trong các "tập phim" dài kỳ livestream của mình với mong muốn nam dành hài lên tiếng về việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Nữ ca sĩ Hà My chỉ là một 'nước cờ' trong 'liên hoàn kế' thổi bùng sự việc của bà Phương Hằng? - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục 'réo tên' Hoài Linh - Ảnh cắt từ clip 

Trong khi "anh Bốn" luôn giữ thái độ im lặng về sự việc thì bất ngờ ca sĩ Hà My "ra mặt", tự nhận mình là "vợ chưa được công khai của Hoài Linh", đã có những chia sẻ bên lề sự việc, thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. 

Nữ ca sĩ Hà My chỉ là một 'nước cờ' trong 'liên hoàn kế' thổi bùng sự việc của bà Phương Hằng? - Ảnh 2
Bài viết tự nhận mình là vợ Hoài Linh của ca sĩ Hà My - Ảnh chụp màn hình 

Trong một clip chia sẻ bởi một Youtuber, Hà My "thay mặt chồng", chia sẻ mong muốn bà Phương Hằng sẽ bình tĩnh để đợi nam nghệ sĩ Hoài Linh gặp mặt làm sáng tỏ mọi chuyện.  

"Chị Hằng cũng kiên nhẫn hãy đợi thêm một chút, anh Linh sẽ gặp chị để làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh Hoài Linh sẽ gọi điện cho chị Hằng trước để xem chị Hằng quyết định như thế nào rồi mới tới gặp. Đó là sự tôn trọng của anh Linh dành cho chị Hằng. Nhiều người hỏi vì sao anh Hoài Linh không gặp chị Phương Hằng ngay mà phải đợi thời điểm mới gặp. Đơn giản vì anh Linh là người sống khép kín nên phải có thời gian để anh ấy chuẩn bị tinh thần. Hiện tại, mọi thứ đang tùm lum hết nên có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Nếu anh Linh gặp chị Hằng được ngay thì đâu cần tôi phải lên nói làm gì.

Tôi chỉ lên để nói rằng anh Linh không sai, không liên quan gì tới việc ông Võ Hoàng Yên hết. Anh Linh chỉ đi cùng ông Yên một thời gian vì nghĩ ông ấy chữa được bệnh. Những người được ông Yên trị bệnh xong có khỏi hay không cũng đâu nói gì với anh Linh. Anh Linh chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn đi cùng ông Yên để quảng bá cho dân nghèo biết đến ông ấy mà trị bệnh. Lúc đó ông Yên kêu anh Linh đeo bao tay rồi ra phụ họa thì anh Linh làm theo thôi chứ anh Linh không phải hành nghề cùng ông Võ Hoàng Yên" - chị chia sẻ với Youtuber. 

Trên trang cá nhân của mình, Hà My cũng chia sẻ lại link chia sẻ của mình cùng Youtuber. Thế nhưng, với sự xuất hiện quá bất ngờ lại "tự nhận", "tự ra mặt" thay cho nghệ sĩ Hoài Linh, thông tin 1 chiều từ nữ ca sĩ nhận về không ít ý kiến trái chiều. 

 

Nữ ca sĩ Hà My chỉ là một 'nước cờ' trong 'liên hoàn kế' thổi bùng sự việc của bà Phương Hằng? - Ảnh 3
Bài chia sẻ trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Hà My - Ảnh chụp màn hình

Một số cho rằng động thái của Hà My chỉ là một nước cờ trong tay bà Nguyễn Phương Hằng, bởi Hoài Linh chỉ từng thừa nhận một người vợ là Thanh Hương, hiện đang ở Mỹ. "Anh Linh hoa hậu dâng tận miệng còn chạy mất dép", một "fan cứng" đưa ra quan điểm bảo vệ idol trước các phát ngôn "không chính thức" từ một người vợ không chính thức của nam danh hài, thậm chí còn "bẻ lái" cho rằng, đây chính là "mưu kế" của bà Hằng thôi. Tuy nhiên, đây là ý kiến cá nhân, mang tính một chiều và không được kiểm chứng.

Một ý kiến khác bình luận: "Ủa cô tự nhận là vợ luôn, ủa cô không biết ngại miệng hả cô, vậy còn cô Lê Thanh Hương là ai vậy cô?". 

Nữ ca sĩ Hà My chỉ là một 'nước cờ' trong 'liên hoàn kế' thổi bùng sự việc của bà Phương Hằng? - Ảnh 4
Một ý kiến khác cho hay, "...Mưu hèn kế bẩn của bà Hằng thôi... Anh Linh hoa hậu dâng tận miệng còn chạy mất dép, chứ huống chi...", tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, người tự nhận là "fan cứng" của Hoài Linh còn chỉ ra điểm đáng ngờ, trong danh sách bạn bè của nam nghệ sĩ trên trang cá nhân Facebook, không có người bạn nào cùng tên với ca sĩ Hà My. 

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng, từ trước đến nay, khi nổ ra  vụ lùm xùm với bà Phương Hằng, chưa một ai là người thân của nam danh hài đưa ra ý kiến chính thức. Việc Hà My "đứng mũi chịu sào" thay cho "chồng" như vậy rất đáng để nể phục. "Chưa một ai người thân, bạn bè, học trò đồng nghiệp Hoài Linh lên tiếng giúp, mặt dù Hoài Linh quen biết nhiều... đụng chuyện chưa thấy ai lòi mặt ra. Hà My đi bước này rất mạo hiểm hứng chịu gạch đá, chê cười dè bỉu... nhưng cô ấy quyết định làm. Hà My nói đúng không sai ý nào. Tôi ghi nhận. Mong anh Hoài Linh hiểu được lòng chị!", "Hà My đã có ý tốt bảo vệ Hoài Linh vì Nguyễn Phương Hằng suốt ngày cho Hoài Linh là bóng. Mọi người nên nghĩ sâu xa hơn, đừng ném đá cô thế. Cũng đừng bới móc quá khứ của ai làm gì. Ai trong đời cũng có ít nhất 1 lần phạm sai lầm, và rồi sau đó cũng đã hối hận cho sai lầm đó, rồi họ cũng cố gắng sống tốt hơn. Chúng ta cũng vậy thôi",... - một số bình luận đứng về phía Hà My bên dưới bài viết của cô. 

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Được biết đến với các phát ngôn gây sốc liên quan đến giới nghệ sĩ và lương y Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng thường livestream và thẳng thừng gọi tên, "bóc mẽ" các nhân vật này. Tối qua, bà thừa nhận, có một người "đứng sau" các hành động của bà.

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