Mạnh miệng 'chửi cả thiên hạ không ngán ai', cuối cùng, bà Phương Hằng thừa nhận có thế lực 'tham mưu đặc biệt'

Xã hội 23/05/2021 08:08

Được biết đến với các phát ngôn gây sốc liên quan đến giới nghệ sĩ và lương y Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng thường livestream và thẳng thừng gọi tên, "bóc mẽ" các nhân vật này. Tối qua, bà thừa nhận, có một người "đứng sau" các hành động của bà.

Suốt trong 3 tháng vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ xuất hiện liên tục để chia sẻ về vụ việc kiện tụng với lương y Võ Hoàng Yên, mà còn liên tục gây sốc với các phát ngôn thẳng thừng, có phần tục tĩu về giới nghệ sĩ Việt. Nhiều cái tên lớn trong Vbiz bị bà "réo tên" như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Trang Khàn, Vy Oanh... Hễ "lên sóng", người ta lại nhớ tới chất giọng đanh thép của bà, dường như trong các cuộc nói chuyện, bà chủ Đại Nam luôn thể hiện thái độ "không ngán một ai". 

Điều này khiến cho công chúng đặt dấu hỏi, liệu rằng có ai đứng sau các hành động và phát ngôn của bà? Trong "tập phim" trực tiếp mới nhất tối ngày 22/5, bà Phương Hằng đã hé lộ người đàn ông đứng sau loạt series livestream khiến MXH dậy sóng của mình. 

Mạnh miệng 'chửi cả thiên hạ không ngán ai', cuối cùng, bà Phương Hằng thừa nhận có thế lực 'tham mưu đặc biệt' - Ảnh 1
Bà Phương Hằng trên sóng livestream ngày 22/5

Theo đó, bà Phương Hằng đã tiết lộ, hiện tại trong cuộc sống bà không tin ai ngoài chồng mình. Ông Huỳnh Uy Dũng chính là người có vai trò "tham mưu đặc biệt", đã tư vấn, xét duyệt các buổi livestream của vợ mình. Đặc biệt, bà cho biết, sau khi xem xong "màn phản pháo dư luận" từ vợ, chồng bà thường xem đi xem lại, góp ý thêm cho vợ mình. 

"Người này tới người kia, cản tôi làm chuyện này, kể cả anh Dũng, anh có thấy xót xa. Nhưng xin lỗi, kể cả có như vậy em cũng mong anh để em làm hết sứ mạng của mình. Quý vị nghĩ xem, anh Dũng xót xa lắm chứ! Thấy em lo trong lo ngoài, một ngày bao nhiêu là thông tin. Em còn hơn là cái máy vi tính nữa" - bà Hằng chia sẻ. 

Mạnh miệng 'chửi cả thiên hạ không ngán ai', cuối cùng, bà Phương Hằng thừa nhận có thế lực 'tham mưu đặc biệt' - Ảnh 2
Ông Dũng là người 'tham mưu đặc biệt' cho bà Hằng trong các 'tập livestream' - Ảnh: Internet

Trong những buổi trò chuyện khíac, nữ đại gia cũng từng tâm sự, chồng bà là người rất chín chắn, nói một là một hai là hai. Đến chính bản thân bà là người chung chăn gối với ông nhưng cũng không bao giờ được phép nói sai hay nói dối.

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