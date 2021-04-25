Vướng vào dây điện trung thế, xe cẩu bốc cháy khiến 2 chú cháu bị bỏng nặng

Chiều nay đã xảy ra vụ việc cháy xe cẩu do cần cẩu vướng vào đường dây điện trung thế. Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến 2 người bị bỏng nặng.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 25/4, trên QL20 đoạn qua cầu Đại Nga (xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy xe cẩu do vướng vào đường dây điện trung thế làm 2 người bị điện giật dẫn đến bỏng nặng.

Xe cẩu bốc cháy vì vướng vào dây điện trung thế - Ảnh: Thanh Niên

Phần cần cẩu vướng vào dây điện trung thế khiến đám cháy lan rộng - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, xe cẩu mang biển kiểm soát 49C-22.880 do tài xế Hà Thanh Vương (39 tuổi, cư trú tại phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển đang cẩu cây xanh vào vườn bên cạnh. Trong lúc làm việc, cần cẩu không may vướng vào đường dây điện trung thế gây đứt dây điện, dẫn đến chập điện khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Xe cẩu cháy khiến anh Vương và anh Hà Thanh Duy (21 tuổi, cháu ruột anh Vương) mắc kẹt trong cabin. Chứng kiến vụ việc xảy ra, nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, phá cửa xe đưa 2 chú cháu ra ngoài. Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do bỏng quá nặng, cả hai đã được chuyển đi TP.HCM chữa trị.

Cơ quan công an tiến hành điều tra hiện trường - Ảnh: Thanh Niên

Sau hơn 10 phút nỗ lực dập lửa của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 Công an Lâm Đồng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Bánh xe bị ngọn lửa đốt cháy phần lốp - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi tai nạn xảy ra, công an TP. Bảo Lộc đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Cháy lớn trong khu công nghiệp Vsip, 3 công nhân tử vong thương tâm Ngày 17/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện đang bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty Dreamtech Việt Nam ở Khu công nghiệp Vsip, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vụ cháy đã làm 3 công nhân tử vong.

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