Ngày 17/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện đang bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty Dreamtech Việt Nam ở Khu công nghiệp Vsip, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vụ cháy đã làm 3 công nhân tử vong.

Theo CAO, khoảng 23 giờ ngày 16/4, khi một số công nhân đang kiểm tra trong xưởng sản xuất thì một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại khu vực tầng 2 với diện tích gần 1.000m2. Vụ cháy đã khiến 3 công nhân gồm chị Đ.T.T.H. (SN 1993, quê tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), anh M.V.K. (SN 1989, quê tại thôn Phú Linh, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và anh N.V.T. (SN 1990, quê tại thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đám cháy lớn, diễn ra vào thời điểm đêm muộn, lại xảy ra tại tầng 2 của nhà xưởng, theo đánh giá của cơ quan chức năng, vì khó tiếp cận hiện trường nên công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau gần một giờ nỗ lực cứu hỏa, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang khu vực xung quanh.



Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Báo Lao Động, chiều 17/4, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

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