Cháy lớn trong khu công nghiệp Vsip, 3 công nhân tử vong thương tâm

Xã hội 17/04/2021 18:24

Ngày 17/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện đang bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty Dreamtech Việt Nam ở Khu công nghiệp Vsip, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vụ cháy đã làm 3 công nhân tử vong.

Theo CAO, khoảng 23 giờ ngày 16/4, khi một số công nhân đang kiểm tra trong xưởng sản xuất thì một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại khu vực tầng 2 với diện tích gần 1.000m2. Vụ cháy đã khiến 3 công nhân gồm chị Đ.T.T.H. (SN 1993, quê tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), anh M.V.K. (SN 1989, quê tại thôn Phú Linh, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và anh N.V.T. (SN 1990, quê tại thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đám cháy lớn, diễn ra vào thời điểm đêm muộn, lại xảy ra tại tầng 2 của nhà xưởng, theo đánh giá của cơ quan chức năng, vì khó tiếp cận hiện trường nên công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau gần một giờ nỗ lực cứu hỏa, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang khu vực xung quanh. 

Cháy lớn trong khu công nghiệp Vsip, 3 công nhân tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Báo Lao Động, chiều 17/4, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc. 

Xe taxi rơi xuống vực sâu 100 mét, 1 người chết, 3 người bị thương

Xe taxi rơi xuống vực sâu 100 mét, 1 người chết, 3 người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra địa bàn xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La khiến một xe taxi rơi xuống vực sâu 100 mét.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy lớn vụ cháy lớn Bắc Ninh cháy lớn 3 người chết

TIN MỚI NHẤT

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 30 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 35 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 44 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 51 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 57 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1