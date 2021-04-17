Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra địa bàn xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La khiến một xe taxi rơi xuống vực sâu 100 mét.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Mai Sơn (Hòa Bình) cho biết, trên Quốc lộ 6 vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, một chiếc xe taxi có 4 người trên xe bất ngờ rơi xuống vực sâu 100 mét.

Chiếc xe taxi rơi xuống vực sâu, nằm ngửa bánh - Ảnh: Người Lao Động

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người ngồi trên ô tô bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu. Tuy nhiên do vết thương nặng, ông Đào Văn Khế (một người trên xe) đã tử vong.

Được biết, cơ quan này đang tổ chức cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Sau vụ tai nạn chiếc xe hư hỏng nặng - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, vào khoảng 16h30 chiều qua (16/4), anh Bùi Quang K. (SN 1990, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển ô tô taxi loại 5 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 6, theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Ngồi trên xe lúc này gồm có bà Nguyễn Thị P. (SN 1963) trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội; ông Đào Văn K.(SN 1952) và bà Nguyễn Thị L. (SN 1959- là vợ ông K.), cùng trú tại Tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Khi đi đến Km 138-300m thuộc địa phận xóm Phiêng Xa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thì xe taxi mất lái và tự lao xuống vực sâu bên phải đường.

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chiếc xe taxi nằm dưới vực sâu, dốc dựng đứng và hư hỏng nặng.

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