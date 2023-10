Hung thủ vụ việc khóa cửa, tẩm xăng phóng hỏa 1 ki-ốt bán hoa khiến cặp vợ nguy kịch, chồng tử vong ngay sau khi nhập viện được ít giờ, xảy ra TP.Thủ Đức đã bị công an bắt giữ sau 16 giờ điều tra, phá án. Tại cơ quan công an, hung thủ đã tiết lộ nguyên do dẫn đến hành động hung ác trên.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 0h ngày 1/6, người dân tại khu vực đường Nguyễn Văn Thạnh, khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra tại số nhà 84 (khu vực chợ tự phát). Đến nơi, phát hiện ki-ốt trước nhà cửa bị khóa trái bên ngoài, bên trong đám cháy đang bùng phát dữ dội, người dân nhanh chóng phá cửa lao vào cứu hai nạn nhân ra ngoài. Nhận tin báo về vụ cháy, đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt ứng cứu. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt. Đồ đạc trong nhà bị cháy rụi - Ảnh: Zing News Hai người bị thương, anh P.L. (32 tuổi) và vợ N.T.B.L. (27 tuổi), được mọi người đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Sau đó, anh P.L. tử vong tại bệnh viện. Qua các dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đây không phải là vụ cháy do sự cố, mà là vụ cố ý phóng hỏa. Ngay từ khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, PC01, PC02… triển khai lực lượng, tung các mũi trinh sát nắm bắt, thu thập các nguồn tin, rà soát hồ sơ nghiệp vụ, xác minh nghi can và động cơ gây án. Trong quá trình điều tra thu thập các nguồn tin tại khu vực xung quanh hiện trường, điều tra viên phát hiện T.H. (30 tuổi, ngụ Bình Thuận, tạm trú số 60 Nguyễn Văn Thạnh) có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên lân la dò hỏi về vụ án và tình hình những người bị hại. Nghi vấn, cán bộ công tác điều tra đã mời H. về trụ sở làm việc, nhưng H. khai nhận quanh co, phủ nhận mọi liên quan. Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ Kiên quyết không để lọt tội phạm, nhưng để bắt ngay đối tượng mà chứng cứ chưa đủ thuyết phục, đối tượng không dễ nhận tội, lực lượng trinh sát tiếp tục chia nhau tỏa ra các tuyến đường tìm manh mối và chứng cứ. Xâu chuỗi các hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera ở khu vực xung quanh, bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chứng cứ thuyết phục, đến 16h30 cùng ngày (sau 16 giờ) H. đã khai nhận hành vi phóng hỏa giết người do mâu thuẫn tranh giành mối bán hoa, ganh tức nhau.