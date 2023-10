Hung thủ vụ việc khóa cửa, tẩm xăng phóng hỏa 1 ki-ốt bán hoa khiến cặp vợ nguy kịch, chồng tử vong ngay sau khi nhập viện được ít giờ, xảy ra TP.Thủ Đức đã bị công an bắt giữ sau 16 giờ điều tra, phá án. Tại cơ quan công an, hung thủ đã tiết lộ nguyên do dẫn đến hành động hung ác trên.