Anh L. là nạn nhân trong vụ cháy ki ốt tại TP.Thủ Đức vào rạng sáng 1/6 khiến anh cùng vợ bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 3/6, bà Bùi Thị Kim Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Chính, huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết, thi thể của anh P.L. đã được gia đình đưa về thôn 6, xã Nam Chính để lo hậu sự.

Rạng sáng 2/6, khi xe cứu thương đưa thi thể anh L. về quê, gần như cả xã Nam Chính đều bàng hoàng bởi kẻ thủ ác là T.H., anh em cô cậu ruột của nạn nhân.

Báo Công an TP.HCM đưa tin anh L. bị phỏng lửa 98% độ II, IV (94% độ III) toàn thân, bỏng hô hấp. Sau 24 giờ điều trị anh đã không qua khỏi. Riêng người vợ bị bỏng 45% độ II, III, mặt, chân, tay trái phỏng hô hấp đang điều trị tích cực và tiên lượng nặng.

T.H. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP.HCM

Ở xã Nam Chính, gia đình của nạn nhân và kẻ thủ ác chỉ cách nhau chưa đầy 500m còn nơi tạm trú để buôn bán trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức cũng cách nhau không xa.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Khanh, thôn trưởng thôn 6, xã Nam Chính cho biết, rất may trước ngày bị phóng hỏa, vợ chồng anh L. đã đưa 2 con trai nhỏ P.N.T.L. (4 tuổi) và P.N.T.P. (2 tuổi) về nhà ngoại ở Đức Linh gởi, nếu không hậu quả sẽ vô cùng thương tâm.

2 bé còn quá nhỏ nhưng đã mất cha, mẹ đang bị thương nặng nằm trong bệnh viện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Được biết, vợ chồng anh kết hôn và buôn bán đồ nhựa tại nhà ở Nam Chính, Đức Linh một thời gian. Sau đó do buôn bán khó khăn nên cách đây khoảng 3 năm, vợ chồng dắt díu nhau vào khu vực chợ nhỏ trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, TP.HCM thuê ki ốt buôn bán hoa tươi.

Nhiều người cho biết, khi đến đám tang anh P.L., thấy hai con trai còn quá nhỏ của vợ chồng nạn nhân khóc ngất mà thương đứt ruột. Theo những người dân địa phương, gia cảnh của vợ chồng nạn nhân rất khó khăn. Hiện UBND xã Nam Chính và một số nhà hảo tâm đang kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ cho hoàn cảnh mồ côi, thương tâm của 2 bé trai.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trước đó, khoảng 1h rạng sáng 1/6, người dân phát hiện căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bốc cháy. Ngay sau đó nhiều người đã đến cùng nhau dập lửa nhưng bất thành.

Ki ốt bán hoa cháy rụi - Ảnh: Zing News

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.Thủ Đức đã điều xe chuyên dụng tới dập tắt đám cháy thì phát hiện hai vợ chồng trong căn nhà bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu. Sau hơn 16h vào cuộc điều tra thì đã bắt giữ đối tượng T.H. vì hành vi khóa cửa, tẩm xăng châm lửa đốt nhà.