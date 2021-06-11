Tình tiết mới trong vụ 39 người Việt tử vong trong xe tải tại Anh

Xã hội 11/06/2021 16:42

Mới đây, cảnh sát Anh thông báo vừa bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi ở Italy do có liên quan đến vụ 39 công dân Việt Nam tử vong trong xe tải đông lạnh ở Anh năm 2019.

Một bài viết trên kênh Sky News đưa tin Cảnh sát hạt Essex của Anh thông báo vừa bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi có liên quan đến vụ 39 công dân Việt Nam tử vong trong xe tải đông lạnh ở Anh năm 2019. 

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Nhà chức trách Anh điều tra tại hiện trường xe container đông lạnh chứa 39 thi thể ở Grays, Essex năm 2019 - Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo đó, đối tượng tên là Dragos Damian, 27 tuổi, đã bị Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) phối hợp cùng giới chức Italy bắt giữ gần thành phố Milan ngày 10/6. 

Damian bị buộc tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp cũng như tiếp tay thực hiện hành vi trái phép này. Damian sẽ ra hầu tòa tại Italy. 

Phần lớn các thành viên thuộc đường dây buôn lậu người trong vụ án này đã bị bắt và nhận án tù dài hạn. Hai kẻ chủ mưu là Ronan Hughes (41 tuổi) và Gheorghe Nica (43 tuổi) lần lượt bị tuyên án 20 năm và 27 năm tù giam.

Bản án dành cho lái xe tải là Maurice Robinson (26 tuổi) là 13 năm và 4 tháng tù giam, trong khi bị cáo Eamonn Harrison (24 tuổi) nhận mức án 18 năm tù giam.

Ngày 23/10/2019 tại thị trấn Grays ở phía Đông thủ đô London, cảnh sát hạt Essex phát hiện 39 thi thể người nhập cư thiệt mạng bên trong thùng của một xe tải đông lạnh, được chở từ Bỉ sang Anh qua đường biển. 

Kết quả khám nghiệm 39 thi thể cho thấy các nạn nhân chết do thiếu ô-xy và sốc nhiệt độ trong không gian đóng kín.

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