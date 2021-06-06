Tối ngày 5/6, trong lúc ghé nhà em trai, người anh phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, xuống bếp thì phát hiện em trai đã tử vong bên vũng máu lênh láng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối 5/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Phú Riềng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h40 cùng ngày, anh Đ.K.D. (33 tuổi, ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) qua nhà em trai là anh Đ.K.V. (31 tuổi) ở gần nhà thì phát hiện có nhiều vết máu ở sân.

Khi vào nhà, anh D. phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, xuống bếp thì bàng hoàng thấy em trai tử vong dưới nền phòng bếp, trên đầu máu chảy lênh láng. Sự việc nhanh chóng được trình báo công an.

Phía trước ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Thanh Niên

Theo trình bày của anh D., khuya 4/6 và sáng 5/6, khi đi ngang nhà nạn nhân, anh có thấy xe máy của một người bạn nạn nhân dựng trước sân. Tuy nhiên, đến trưa 5/6, khi anh D. đi làm về, ngang qua nhà em trai thì không còn thấy xe máy này.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ anh phát hiện em trai tử vong tại nhà riêng.

Kẻ ác tẩm xăng đốt ki ốt khiến chồng tử vong, vợ bỏng nặng từng được nạn nhân cưu mang, chỉ dạy cách làm ăn Do ganh ghét, đố kỵ với vợ chồng người em trai họ hàng, T.H. đã nhiều lần khóa cửa từ bên ngoài, nhốt không cho ra buôn bán. Đến lần này, hắn tàn độc hơn khi không những khóa cửa mà còn tẩm xăng đốt cháy ki ốt của gia đình anh P.L.. Vụ hỏa hoạn thương tâm khiến cho anh tử vong, vợ bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-thay-do-dac-bi-xao-tron-nguoi-anh-xuong-bep-thi-bang-hoang-phat-hien-em-trai-tu-vong-ben-vung-mau-407887.html