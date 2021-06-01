TP.HCM: Phát hiện nam sinh tử vong tại phòng trọ trong tình trạng không mặc gì trên người

Xã hội 01/06/2021 10:21

Tối qua 31/5, tại 1 phòng trọ ở quốc lộ 13, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện thi thể 1 nam sinh viên đã bốc mùi hôi thối trong tình trạng không mặc gì trên người.

Theo thông tin từ Tiền Phong, do không thấy L.Q.K. (23 tuổi, quê Long An) ra khỏi phòng trọ trên quốc lộ 13 (phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An) trong nhiều ngày liền, nên chủ nhà cùng một số hàng xóm vào kiểm tra, phát hiện người này tử vong trong chăn. Thi thể đã bốc mùi và không mặc quần áo.

Được biết, K. hiện đang là sinh viên năm cuối trường đại học trên địa bàn TP.HCM và thuê trọ ở Vĩnh Phú sống 1 mình vừa đi học vừa làm phụ quán ăn.

Công an phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và bàn giao thi thể nạn nhân cho phía bệnh viện để chờ người thân đến nhận sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi.

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Cơ quan công an làm việc tại hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

 

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh viên đang được tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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