Nam thanh niên liệt nửa người ở Bình Thuận tử vong sau vài tiếng nhờ 'thần y' bấm huyệt

Xã hội 26/05/2021 17:53

Anh V.T.T. bị bò húc, mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị liệt nửa người. Nghe đồn "thần y" bấm huyệt sẽ khỏi nên đã tin tưởng đến thăm khám. Sau đó, anh T. không may tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 26/5, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang điều tra vụ việc một thanh niên trên địa bàn tử vong sau khi được "thần y" bấm huyệt để chữa chứng liệt nửa người.

Trước đó, vào sáng 24/5, được người quen giới thiệu, gia đình anh V.T.T. (28 tuổi, ngụ thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận) mời một "thần y" tên S. đến bấm huyệt để chữa chứng liệt nửa thân dưới. Sau khi bấm huyệt được khoảng 30 phút thì anh T. than mệt và có nhiều triệu chứng khác thường nên gia đình đưa đi bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu. Đến 14 giờ cùng ngày, anh T. tử vong.

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Gia đình lo hậu sự cho anh T. - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, anh T. bị bò húc vào lưng trúng tủy xương cách đây 8 năm. Tuy giữ được tính mạng nhưng anh T. bị liệt nửa người, không tự sinh hoạt. Khi hay tin "thần y" bấm huyệt giỏi nên đã mời về với hy vọng thuyên giảm bệnh tình nhưng lại xảy ra sự việc đáng tiếc.

Thông tin ban đầu, người bấm huyệt cho anh T. là ông T.V.S. (54 tuổi), quê huyện Tuy Phong, Bình Thuận, tạm trú phường Bình Tân, thị xã La Gi. Công an thị xã La Gi đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh V.T.T.

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Sau khi giết vợ và con gái, đối tượng N.V.H. (39 tuổi, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã dùng dao tự tử nhưng không thành, sau đó gọi điện thoại nhờ người quen báo công an vì đã giết người.

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