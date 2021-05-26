Lộ diện gã trai cuỗm 500 triệu của người phụ nữ ngay lần đầu gặp: Là Việt Kiều 'rởm', không nghề ngỗng, thường xuyên nhắm vào chị em 'yêu' mạng

Công an quận 1 TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Trần Hỷ Tâm (SN 1981, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, công an quận 1, TP.HCM cho hay, vừa bắt giữ đối tượng Trần Hỷ Tâm (SN 1981, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tâm chính là gã trai đã lừa, lấy đi của chị T.T.B.V.(SN 1987, quê ở Cần Đước, tỉnh Long An) gần 500 triệu đồng vào gần hai tháng trước. Theo điều tra ban đầu, Tâm không nghề nghiệp và cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch lừa đảo, nhắm đến những người phụ nữ trên mạng. Cuối tháng 3, qua mạng xã hội, Tâm quen biết với chị V.

Lúc này, Tâm giới thiệu tên là Tuấn, Việt kiều Mỹ về nước chơi nhưng dính dịch Covid-19 nên không về lại Mỹ được. Tâm nhiều lần rủ chị V. đi chơi nhưng chị không đồng ý. Tuy nhiên, tối 4/4, chị V. gọi cho Tâm thông báo là có thể đi chơi được và nhờ Tâm đến tận nhà ở Long An đón chị. Sáng hôm sau, Tâm đi xe SH đến tận nhà chị V. Khi đó, chị V. có nhờ Tâm chở đến ngân hàng ở quận 1 để nộp tiền vào tài khoản của một đối tác làm ăn. Khi lên xe, chị V. có đưa túi tiền gần 500 triệu đồng cho Tâm bỏ vào cốp xe. Ngoài ra, chị V. còn đưa một túi xách có chứa ba triệu đồng và hai điện thoại để Tâm móc vào trước xe. Khi đến trước một cửa hàng ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, chị V. yêu cầu dừng xe để vào mua túi xách. Khi chị V. vừa bước xuống xe, Tâm đã rồ ga tẩu thoát mang theo toàn bộ tài sản của chị.

Lúc đó, chị V. có truy hô nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, người xung quanh và người đi đường không kịp phản ứng, truy đuổi. Chị V. đến Công an quận 1 trình báo. Qua trích xuất camera an ninh tại nhà chị V. khi Tâm đến đón và trước cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, công an xác định được lai lịch của Tâm nên tổ chức truy bắt. Qua trích xuất camera, đối tượng đi xe SH đến tận nhà đón chị V. - Ảnh: VietNamNet Sau gần 2 tháng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Tâm và thu giữ tang vật gồm xe SH, 3 điện thoại. Tâm đã thừa nhận hành hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của chị V. như nói trên. Sau khi tẩu thoát, Tâm vứt bỏ hai điện thoại của chị V. xuống sông do lo sợ bị lần theo dấu vết. Từ số tiền chiếm đoạt được, Tâm dùng 450 triệu đồng để trả nợ. Tâm còn trích ra mua ba điện thoại để sử dụng. Được biết, Tâm có hai tiền án về các tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet Công an tình nghi Tâm còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người phụ nữ khác nên đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.

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