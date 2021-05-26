Chỉ 1 câu nói 'đồ ăn bám', chồng đoạt mạng vợ bằng 20 nhát dao rồi bình tĩnh qua hàng xóm trả nợ 500.000 đồng sau khi tự tử bằng thuốc độc

Xã hội 26/05/2021 07:59

Người chồng U60 không nghề nghiệp bị vợ chửi là "đồ ăn bám". Trong 1 phút bức xúc, người đàn ông chém liền 20 nhát khiến vợ tử vong. Sau khi giết người, người chồng uống thuốc độc với ý định tự tử.

Theo thông tin từ Doanh nhân Việt Nam, TAND TP.Hà Nội cho biết ngày 27/5 tới đây sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Tròn (SN 1960, ở xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Trần Văn Tròn và người vợ đầu ly hôn. Sau đó, Tròn kết hôn với bà V.T.H. rồi mang đồ tới nhà bà này sống.

Quá trình chung sống, do Tròn không có việc làm ổn định, hai vợ chồng già thường xuyên nảy sinh lục đục, mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra tối 26/11/2020, trong lúc nóng giận, bà H. chửi chồng là “đồ ăn bám” và đuổi đi.

Bị vợ đuổi, ông Tròn sang phòng đối diện phòng bà H. ở tầng 2 nằm ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, Tròn ngủ dậy thì gặp bà H. đi vệ sinh cá nhân nên hỏi về chiếc xe máy. Lúc này, bà H. đáp: “Loại mày làm gì có xe nữa”. Câu trả lời như gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến Tròn vô cùng tức giận nên nảy sinh ý định giết vợ. Ngay sau đó, Tròn vào phòng lấy dao nhọn giấu dưới chiếu rồi sang phòng ngủ của bà H.

Lợi dụng lúc bà không đề phòng, Tròn từ phía sau đâm một nhát vào mạn sườn bên phải vợ. Nạn nhân gục xuống nhưng Tròn vẫn không dừng tay mà tiếp tục đâm khoảng 20 nhát vào vùng ngực, cổ, đùi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại vợ, Tròn uống hết 1 chai thuốc độc rồi sang nhà hàng xóm trả nợ 500.000 đồng. Do được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên Tròn được cứu sống.

Trong lúc đưa đối tượng đi cấp cứu, người dân mới phát hiện bà H. tử vong tại phòng ngủ nên trình báo công an.

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Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian điều tra, ngày 4/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) ra lệnh bắt tạm giam Tròn về tội “Giết người”. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tròn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

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