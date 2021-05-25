'Hoàng tử bé' nhà đại gia Phương Hằng 'dấn thân' vào con đường streamer, công khai kêu gọi đăng ký ngay trên sóng livestream của mẹ

Con trai út của bà Phương Hằng tuyên bố lập kênh Youtube để 2 mẹ con có thể livestream cuộc sống hàng ngày. Cậu nhóc kêu gọi người đăng ký ngay trên sóng trực tiếp của mẹ.

Trong livestream tối nay, con trai út của bà Phương Hằng bất ngờ xuất hiện cùng mẹ và có màn "nhá hàng" debut với vai trò streamer khiến CĐM thích thú.

Cậu út Huỳnh Hằng Hữu tuyên bố lập kênh Youtube để giao lưu với mọi người - Ảnh chụp màn hình

Dù chỉ xuất hiện ít phút, nhưng "hoàng tử bé" nhà đại gia Đại Nam đã kịp PR cho kênh mới của mình: "Mặc dù kênh của con chưa có nổi tiếng lắm, nên con cần mọi người đăng ký để có thể trực tuyến với mẹ chia sẻ với quý vị khán giả".

Cậu nhóc còn tiết lộ rất thú vị về số lượng người theo dõi hiện tại, Hằng Hữu cho biết kênh chỉ mới có 1 người theo dõi, nên cần 999 người nữa mới có thể livestream được.

Cậu nhóc nhí nhảnh khiến CĐM rất thích thú - Ảnh chụp màn hình

Cậu út nhà vợ chồng Dũng "lò vôi" sinh năm 2012 với vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu lại thông minh lanh lợi. Trong livestream đấu tố gay gắt của nữ đại gia, những phút xuất hiện ngắn ngủi cùng cậu con trai cưng khiến CĐM cảm thấy bà Phương Hằng hài hước và nhẹ nhàng hơn hẳn. Nữ đại gia hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện cùng con trai trên kênh Youtube mới để chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của cậu bé và gia đình.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương 'lớn giọng' khẳng định hạ bệ bà Phương Hằng, có hẳn 2 chiến lược và nắm chắc phần thắng trong tay Người phụ nữ bí ẩn Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng bài tuyên bố sắp diễn ra "cuộc chiến" vô cùng nảy lửa với bà Phương Hằng, khẳng định chắc chắn nắm phần thắng trong tay nếu đối đầu trước pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-tu-be-nha-dai-gia-phuong-hang-dan-than-vao-con-duong-streamer-cong-khai-keu-goi-dang-ky-ngay-tren-song-livestream-cua-me-406453.html