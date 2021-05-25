Vì vợ thường xuyên đi làm ăn xa, không có mặt ở nhà, nên chồng thường có hành vi xâm hại 2 con gái, khiến 2 em sợ hãi phải bỏ nhà đi.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 25/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với T.N.B. (SN 1968, ngụ H.Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

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Theo điều tra ban đầu, B. và vợ là chị H. sinh sống cùng nhau tại H.Ea Kar và có với nhau 4 người con. Khoảng tháng 3/2019, chị H. đi làm ăn xa nên B. ở nhà sinh sống cùng các con.

Khoảng 20h một ngày cuối tháng 12/2020, sau khi uống rượu một mình, B. nảy sinh ý định xâm hại cháu X. (SN 2006). Tuy nhiên, do cháu X. đang ngồi học nên B. về phòng nằm ngủ. Khoảng 23h cùng ngày, B. đến phòng ngủ của cháu X. thì thấy cháu X. đang nằm ngủ với 3 người em của mình. Lúc này, B. đến nằm cạnh cháu X. rồi thực hiện hành vi đồi bại với con gái của mình dù cho nạn nhân chống cự. Những ngày sau đó, B. còn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu X. thêm nhiều lần nữa.

Đến tháng 3/2021, do lo sợ cha ruột tiếp tục quan hệ tình dục nên cháu X. bỏ nhà đi. Trước khi đi, cháu X. nhắc nhở người em gái của mình là cháu V. (SN 2008) khi đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận.

Đến khoảng 22h một ngày đầu tháng 3/2021, sau khi ăn cơm, uống rượu và đi ngủ, B. tỉnh dậy và nảy sinh ý định quan hệ với cháu V. nên đến phòng ngủ của các con mình đang ngủ. Sau khi vào phòng, tên này tìm mọi cách đe dọa rồi thực hiện hành vi thú tính với cháu V. Sau đó, hắn còn nhiều lần thực hiện hành vi này nữa. Lo sợ bị tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại nên cháu V. cũng bỏ nhà đi.

Ngày 6/4/2021, cháu V. đã kể lại toàn bộ sự việc trên cho cô giáo nghe. Ngay sau đó, cô giáo đã đưa cháu V. đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

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