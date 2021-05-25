1 thanh niên nhảy cầu Sài Gòn tự tử để lại đôi dép trắng có ghi đầy đủ địa chỉ. Do nước sông chảy siết nên vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 17h ngày hôm nay 25/5, một nam thanh niên nhảy từ cầu Sài Gòn xuống sông tự tử. Trên bờ để lại một chai nước suối, một đôi dép màu trắng có ghi tên Đ.H.N., địa chỉ 158/7/29 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình.

Đôi dép trắng có ghi địa chỉ của nạn nhân - Ảnh: Công an TP.HCM

Người dân tại hiện trường sau khi phát hiện đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an.

Nhận thông tin, công an địa phương và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời triển khai công tác tìm kiếm dưới sông.

Hiện trường xảy ra vụ nhảy cầu - Ảnh: Công an TP.HCM

Đến gần 20h cùng ngày, do trời tối nước sông chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân đã tạm ngưng.

Hiện thi thể nạn nhân nhảy cầu vẫn chưa được tìm thấy.

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