Chiều 25/5, nhiều công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương bị ngộ độc khí gas, ngất xỉu.
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Theo thông tin từ Vnexpress, chiều 25/5, nhiều công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương bị ngộ độc khí gas, ngất xỉu.
Sau khi xảy ra sự cố, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, ngất xỉu... Thống kê có khoảng 100 lao động bị ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe. Công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ làm.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ ngộ độc do xưởng nước đá liền kề công ty trong quá trình hoạt động bị rò rỉ gas. Công ty TNHH Shyang Hung Cheng chuyên sản xuất giày da, với khoảng 9.000 lao động.