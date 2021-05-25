Nghi phạm giết cha ruột, chôn xác xuống nền nhà do ảo giác bị khởi tố

Xã hội 25/05/2021 15:54

Cơ quan công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khởi tố Phạm Thanh Sang vì hành vi giết người và giấu xác nạn nhân xuống nền nhà.

Theo thông tin từ Zing News, sáng nay 25/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt tạm giam Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) về tội Giết người. Theo cơ quan điều tra, Sang sống chung với cha ruột là ông P.V.L. (57 tuổi) tại ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

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Đối tượng Phạm Thanh Sang bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Zing News

Liên qua đến vụ việc trên, trước đó báo Thanh Niên cũng đưa tin, sau khi xảy ra vụ án được hơn 20 ngày, người dân địa phương không thấy ông L. ra khỏi nhà. bên cạnh đó, nhiều người dân nghe thấy có mùi hôi phát ra từ căn nhà của cha con Sang ở, tìm cách tiếp cận nhưng bị Sang ngăn cản. Nghi ngờ, người dân báo vụ việc cho cảnh sát. Cơ quan chức năng sau đó tìm thấy thi thể ông L.

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Ngôi nhà của 2 cha con ông L. - Ảnh: Thanh Niên

Qua làm việc, công an xác định xác định, Sang là nghi phạm chính trong vụ sát hại cha ruột. Được biết, vào thời điểm xảy ra ra vụ án mạng, Sang có biểu hiện ngáo đá, ảo giác. Lúc này, Sang thấy ông L. đi uống rượu về nên xảy ra cự cãi. Bực tức, Sang dùng rựa chém nhiều cái vào đầu ông L. dẫn đến tử vong. Sau đó, Sang đem thi thể cha ruột chôn trong nhà.

Cũng trong thời điểm đó, hung thủ có đến hàng xóm xin nhiều thùng cát xây và gạch vụn và nói để về vá lại sàn nhà bị hỏng.

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