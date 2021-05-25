Mâu thuẫn tình cảm, vợ dùng kéo cắt đứt dương vật của chồng rồi lại vội vàng đưa đi nối lại

Xã hội 25/05/2021 19:17

Do mâu thuẫn tình cảm, vợ đã dùng kéo cắt dương vật của chồng trong lúc anh này đang ngủ say. Sau đó, chính người vợ là người đưa chồng đi cấp cứu để nối lại.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 25/5, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bác sĩ khoa ngoại tiết niệu vừa phẫu thuật nối thành công dương vật phức tạp cho ông T.C.T. (40 tuổi, tên đã được thay đổi, quê ở khu vực Đông Nam Bộ) bị vợ dùng kéo cắt lìa trong lúc ngủ say.

Sau khi cắt dương vật, người vợ đưa chồng đi cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo PGS.TS Thái Minh Sâm - Trưởng khoa ngoại tiết niệu (Bệnh viện Chợ Rẫy), lúc nhập cấp cứu (cuối tháng 4) bệnh nhân mất máu khá nhiều. Phần dương vật bị đứt lìa cũng đã được bảo quản và gửi kèm theo. Vị trí dương vật bị cắt lìa cách quy đầu khoảng 1cm, vết cắt rất sắc gọn.

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Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bác sĩ Nguyễn Thành Tuân (khoa ngoại tiết niệu) cho biết, từ lúc bị cắt dương vật đến lúc bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy là 7 tiếng, trong khi thời gian tối ưu với những trường hợp này dưới 6 tiếng. Do đó, thời gian thiếu "máu nóng" của phần dương vật bị đứt rời là khá lớn.

Ngoài ra, dương vật bệnh nhân bị cắt bằng kéo, đòi hỏi các bác sĩ phải xử trí vết thương, rửa phần bị đứt rời đúng cách tránh nhiễm trùng. Bác sĩ Tuân nói: "Về mặt kỹ thuật, đây là một phẫu thuật khó, đòi hỏi các bác sĩ phải sử dụng kính vi phẫu chuyên dụng, đồng thời phẫu thuật viên phải được đào tạo về phẫu thuật vi phẫu, phẫu thuật mạch máu".

Tuy vậy, các bác sĩ khoa ngoại tiết niệu đã phẫu thuật nối thành công dương vật bị đứt cho bệnh nhân. Sau 10 ngày hậu phẫu, bệnh nhân được xuất viện với tiên lượng rất khả quan về khả năng phục hồi phần dương vật được nối. 

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Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo PGS.TS Thái Minh Sâm, đứt lìa dương vật là dạng biến cố không thường gặp trong y khoa. Mỗi năm khoa ngoại tiết niệu của bệnh viện tiếp nhận 5-10 trường hợp tương tự. Đứt lìa dương vật thường xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính: bệnh nhân tự cắt (do trầm cảm, rối loạn tâm thần); bị vợ, bạn gái cắt (do ghen tuông, mâu thuẫn về tình cảm) hoặc do tai nạn (tai nạn lao động, tai nạn giao thông…).

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