Sau khi giết vợ và con gái, đối tượng N.V.H. (39 tuổi, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã dùng dao tự tử nhưng không thành, sau đó gọi điện thoại nhờ người quen báo công an vì đã giết người.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa nay 26/5, Cơ quan CSGT Công an huyện Tân Châu vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSGT Công an tỉnh Tây Ninh và Viện KSND tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nghi án giết vợ và con gái rồi tự tử.

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an huyện Tân Châu nhận được tin báo từ Công an xã Tân Phú xảy ra nghi án giết người tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu. Nạn nhân được xác định là hai mẹ con chị D.T.T. (39 tuổi) và con gái là cháu N.T.T.N. (8 tuổi).

Hiện trường 'đẫm máu' - Ảnh: Thanh Niên

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 26/5, do mâu thuẫn vợ chồng, N.V.H. (39 tuổi, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) dùng dao đâm chết vợ và con gái ruột. Sau khi gây án, H. dùng dao tự đâm vào người để tự tử nhưng không thành. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, H. điện thoại cho ông V.H.S., là người quen nhờ báo công an vì đã giết vợ, con.

Khi ông S. cùng hàng xóm sang nhà thì phát hiện chị T. và cháu Ng. đã chết còn H. bị thương nặng nên đã đưa H. đi cấp cứu và trình báo công an.

2 con dao thu được ở hiện trường - Ảnh: Thanh Niên

Quá trình xác minh ban đầu công an xác định, H. và chị T. đã kết hôn với nhau được khoảng 10 năm. Thời gian gần đây, H. và chị T. thường xuyên cãi vã và mâu thuẫn trong việc tiền bạc.

Tại hiện trường, đến trưa cùng ngày các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nghi án giết vợ, con rồi tự tử.

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