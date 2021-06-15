Yên Bái: Nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn ở nhà mẹ vợ, thi thể biến dạng, khói bay trắng trời

Xã hội 15/06/2021 14:36

Sau khi đến nhà bố mẹ vợ chơi, nam thanh niên xuống bếp thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn khiến anh này tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 15/6, một lãnh đạo thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) xác nhận vụ việc anh Q. tử vong sau tiếng nổ lớn. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày, tại 1 gia đình ở khu phố 2, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Vào thời gian trên, anh Q. (22 tuổi, ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình) tới nhà bố mẹ vợ chơi. Trong lúc anh Q. xuống bếp thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn khiến anh Q. thiệt mạng.

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Hiện trường tan hoang sau vụ nổ - Ảnh: Dân Trí 

Vị lãnh đạo thị trấn Thác Bà cho biết thêm: "Tại hiện trường, người dân phát hiện thi thể anh Q. gần như biến dạng vì vụ nổ. Trong bếp, bình gas vẫn nguyên vẹn nên chưa biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổ". 

Được biết, anh Q. và vợ mới cưới nhau và có một con nhỏ. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ con anh Q. cùng bố mẹ đang ở nhà trên, chỉ mình anh Q. có mặt tại khu bếp.

Thông tin từ lãnh đạo Công an thị trấn Thác Bà cho hay, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

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