Sáng hôm qua 1/7, một cháu bé 5 tuổi đã không may tử vong do rơi xuống từ tầng 11 của 1 chung cư ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 1/7, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận thông tin sự việc cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư xuống đất tử vong và cho biết, hiện công an phường đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chung cư xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo báo cáo của Ban quản lý chung cư Vinaconex 1, khoảng 10h5 sáng ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật của Ban quản lý chung cư trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cháu bé 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 tòa A1 chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay sau đó, nhân viên này đã dẫn cháu bé xuống tầng 1 tòa A1. Tại đây lễ tân đã gọi điện cho bố cháu bé tại căn hộ trên tầng 11 xuống đón cháu lên nhà.

Tuy nhiên, đến 10h45 cùng ngày, bố cháu bé xuống tầng 6 họp cùng nhân viên và để lại con ở tầng 11. Đến khoảng 11h bố cháu bé chạy xuống tầng một hô hoán con bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 Công ty Trung Chinh.

Ban quản lý tòa nhà ngay sau đó đã hỗ trợ đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé không qua khỏi.

Sau sự việc, Ban quản lý tòa nhà đã báo cho lực lượng chức năng phường Trung Hòa để điều tra theo quy định.

Mạo hiểm lên đỉnh chung cư cao tầng quay clip thăng bằng trên không, nam thanh niên bị CĐM lên án nhưng vẫn 'lý do lý trấu' Trào lưu "one arm planche" đang thu hút giới trẻ Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đam mê mạo hiểm đã không ngần ngại thử sức. Tuy nhiên những clip "câu view" như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là mất mạng nếu không may trượt tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-bo-di-hop-con-5-tuoi-roi-tu-tang-11-cua-chung-cu-thiet-mang-410845.html