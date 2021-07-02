Hà Nội: Bố đi họp, con 5 tuổi rơi từ tầng 11 của chung cư thiệt mạng

Xã hội 02/07/2021 08:19

Sáng hôm qua 1/7, một cháu bé 5 tuổi đã không may tử vong do rơi xuống từ tầng 11 của 1 chung cư ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 1/7, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận thông tin sự việc cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư xuống đất tử vong và cho biết, hiện công an phường đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

chau be 5 tuoi 1
Chung cư xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo báo cáo của Ban quản lý chung cư Vinaconex 1, khoảng 10h5 sáng ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật của Ban quản lý chung cư trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cháu bé 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 tòa A1 chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay sau đó, nhân viên này đã dẫn cháu bé xuống tầng 1 tòa A1. Tại đây lễ tân đã gọi điện cho bố cháu bé tại căn hộ trên tầng 11 xuống đón cháu lên nhà.

Tuy nhiên, đến 10h45 cùng ngày, bố cháu bé xuống tầng 6 họp cùng nhân viên và để lại con ở tầng 11. Đến khoảng 11h bố cháu bé chạy xuống tầng một hô hoán con bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 Công ty Trung Chinh.

Ban quản lý tòa nhà ngay sau đó đã hỗ trợ đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé không qua khỏi.

Sau sự việc, Ban quản lý tòa nhà đã báo cho lực lượng chức năng phường Trung Hòa để điều tra theo quy định.

Mạo hiểm lên đỉnh chung cư cao tầng quay clip thăng bằng trên không, nam thanh niên bị CĐM lên án nhưng vẫn 'lý do lý trấu'

Mạo hiểm lên đỉnh chung cư cao tầng quay clip thăng bằng trên không, nam thanh niên bị CĐM lên án nhưng vẫn 'lý do lý trấu'

Trào lưu "one arm planche" đang thu hút giới trẻ Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đam mê mạo hiểm đã không ngần ngại thử sức. Tuy nhiên những clip "câu view" như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là mất mạng nếu không may trượt tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong cháu bé 5 tuổi cháu bé rơi từ tầng 11

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1