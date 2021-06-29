Mạo hiểm lên đỉnh chung cư cao tầng quay clip thăng bằng trên không, nam thanh niên bị CĐM lên án nhưng vẫn 'lý do lý trấu'

Mới đây, trên MXH xuất hiện clip của 1 nam thanh niên được quay trên "đỉnh" tòa chung cư cao tầng. Trong đó, anh chàng chống 2 tay xuống mặt phẳng khá giống lan can sân thượng và đưa toàn bộ cơ thể lên không trung.

Trào lưu "one arm planche" đang thu hút giới trẻ Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đam mê mạo hiểm đã không ngần ngại thử sức. Tuy nhiên những clip câu view như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là tử vong nếu không may trượt tay vì nhiều người đã quay clip tại những vị trí cao như sân thượng của chung cư, lan can các tòa nhà "chọc trời"...

Sau khi clip trên được lan truyền trên MXH, trái ngược với việc nhận được sự trầm trồ của CĐM, chủ nhân của video nhận nhiều gạch đá của dư luận. Nhiều người cho rằng anh chàng này đang "đùa giỡn" với "tử thần" và không hề suy nghĩ đến hậu quả. Tuy nhiên khi nhận về những lời chỉ trích này, đại diện của nam thanh niên không hề có ý rút kinh nghiệm mà còn có nhiều lý lẽ giải thích bị cho là đang cãi cùn.

Màn đối đáp của đại diện phía đăng tải clip và CĐM - Ảnh chụp màn hình

Lý do khiến cư dân mạng không ngừng chỉ trích không chỉ là lo lắng anh chàng này xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà hành động này còn có thể khiến cho chủ tòa chung cư hoặc người dân tại khu vực đó gặp nhiều phiền toái không mong muốn nếu như nam thanh niên gặp tai nạn.

Tuy nhiên, trước những ý kiến góp ý của cư dân mạng, phía đại diện đăng tải clip cho rằng đây là khu vực không có người đi lại và khẳng định có đội nhân sự để đảm bảo điều này. Thậm chí khi nhiều tài khoản nhắc nhở về việc quay clip trên chung cư như vậy sẽ có nhiều mối nguy hiểm, chủ nhân clip còn lý lẽ: "Không phải chung cư. Và bạn có biết mình đã xin phép hay chưa không?".

Phần trả lời của đại diện phía nam thanh niên đã được CĐM lan truyền trong các hội nhóm và cho rằng không có thái độ tiếp thu ý kiến khi người khác góp ý. Một số người còn nhận định chủ nhân clip đang "đua đòi", câu view như "phim Hollywood".

CĐM tỏ thái độ không bằng lòng trước phần đối đáp của phía đăng clip - Ảnh chụp màn hình

Trước video này, không hiếm những trường hợp đã xảy ra tai nạn khi "đú trend" để làm nhưng clip tương tự. Nhẹ thì bị thương cho va đập mạnh, nặng thì tử vong vì rơi từ độ cao xuống đất.

Tai nạn do quay clip TikTok - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Gần đây nhất là sự việc diễn ra tại SaPa. Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 15/1/2021, khi trèo lên mái nhà để quay video TikTok, nam thanh niên không may giẫm vào tấm tôn mỏng nên bị rơi xuống đất ở độ cao khoảng 10m tử vong tại chỗ.

Những sự việc đau lòng như vậy xảy ra do ý thức của những người đam mê mạo hiểm nhưng không suy nghĩ trước hậu quả mà chỉ quan tâm đến việc câu like, câu view, nhận lời tán thưởng vì khả năng phi thường.