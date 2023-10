Mạo hiểm lên đỉnh chung cư cao tầng quay clip thăng bằng trên không, nam thanh niên bị CĐM lên án nhưng vẫn 'lý do lý trấu'

Trào lưu "one arm planche" đang thu hút giới trẻ Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đam mê mạo hiểm đã không ngần ngại thử sức. Tuy nhiên những clip câu view như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là tử vong nếu không may trượt tay vì nhiều người đã quay clip tại những vị trí cao như sân thượng của chung cư, lan can các tòa nhà "chọc trời"...

Mới đây, trên MXH xuất hiện clip của 1 nam thanh niên được quay trên "đỉnh" tòa chung cư cao tầng. Trong đó, anh chàng chống 2 tay xuống mặt phẳng khá giống lan can sân thượng và đưa toàn bộ cơ thể lên không trung.