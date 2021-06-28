'Lời từ biệt' của 'bà hoàng drama' Phương Hằng: 'Tôi khoá luôn Facebook và dừng lại tất cả... Mệt mỏi lắm'

Sau gần 4 tháng gây bão MXH, bà Phương Hằng nhiều lần tiết lộ việc sẽ giải thể công ty, dừng cuộc chiến tâm huyết vì không chịu nổi áp lực dư luận. Thậm chí trong 1 buổi livestream, nữ đại gia còn bật khóc nức nở vì bị CĐM chỉ trích dữ dội trên MXH. Sau khi quyết định ngưng hoạt động của quỹ từ thiện Hằng Hữu, vợ ông Dũng “lò vôi” tiếp tục gây chú ý khi chiều 27/6, bà Hằng đăng tâm thư dài cho biết sau một thời gian nữa sẽ “khoá luôn Facebook và tạm biệt mọi thứ”.

Bài đăng của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Nữ đại gia bức xúc và cảm thấy "buồn cười" vì có nhiều người bình luận "chỉ bảo", "dạy dỗ" bà cách sống, cách "làm sang, học chảnh". Bà Hằng khẳng định: "Việc tôi làm tôi biết. Tất cả không ai có đủ tư cách để điều khiển tôi. Hãy nhớ tôi là CEO, là Bà Tổng của 6 công ty, là người thành đạt nghiệm túc. Các bạn chỉ nói để rắc rối thêm, chứ các bạn có hành động gì không? Nếu các bạn yêu quý tôi, hãy dõi theo và tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Vì chúng tôi không phải loại ngu, kém hiểu biết. Tôi đã từng nói, có đôi khi giả ngu cho người khác vui. Sống đến trải nghiệm như vậy có cần lên tiếng dạy đời chúng tôi không?".