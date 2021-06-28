'Lời từ biệt' của 'bà hoàng drama' Phương Hằng: 'Tôi khoá luôn Facebook và dừng lại tất cả... Mệt mỏi lắm'

Bà Phương Hằng tuyên bố giải thể, chấm dứt tất cả, khóa luôn Facebook sau hàng loạt ồn ào và biến động từ khi bước chân vào cuộc chiến. Nữ đại gia tiết lộ mệt mỏi, kiệt sức vì dư luận.
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Sau gần 4 tháng gây bão MXH, bà Phương Hằng nhiều lần tiết lộ việc sẽ giải thể công ty, dừng cuộc chiến tâm huyết vì không chịu nổi áp lực dư luận. Thậm chí trong 1 buổi livestream, nữ đại gia còn bật khóc nức nở vì bị CĐM chỉ trích dữ dội trên MXH. Sau khi quyết định ngưng hoạt động của quỹ từ thiện Hằng Hữu, vợ ông Dũng “lò vôi” tiếp tục gây chú ý khi chiều 27/6, bà Hằng đăng tâm thư dài cho biết sau một thời gian nữa sẽ “khoá luôn Facebook và tạm biệt mọi thứ”.
Nữ đại gia bức xúc và cảm thấy "buồn cười" vì có nhiều người bình luận "chỉ bảo", "dạy dỗ" bà cách sống, cách "làm sang, học chảnh". Bà Hằng khẳng định: "Việc tôi làm tôi biết. Tất cả không ai có đủ tư cách để điều khiển tôi. Hãy nhớ tôi là CEO, là Bà Tổng của 6 công ty, là người thành đạt nghiệm túc. Các bạn chỉ nói để rắc rối thêm, chứ các bạn có hành động gì không? Nếu các bạn yêu quý tôi, hãy dõi theo và tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Vì chúng tôi không phải loại ngu, kém hiểu biết. Tôi đã từng nói, có đôi khi giả ngu cho người khác vui. Sống đến trải nghiệm như vậy có cần lên tiếng dạy đời chúng tôi không?".
Sau cuộc chiến dài, vợ ông Dũng bẽ bàng nhận ra không ai có trách nhiệm và bổn phận thương mình, hiểu mình nên bà chấp nhận hết những lời chỉ trích của CĐM. Tuy nhiên, nữ đại gia cũng không khỏi xót xa khi "cứ cắm đầu cho đi vô điều kiện rồi nhận lại sự sỉ nhục đắng cay".
Cuối tâm thư, bà Phương Hằng nhắn nhủ CĐM: "Các bạn hư cấu nhiều quá. Và hãy để mọi việc dừng lại. Tôi sẽ có một bài cảm ơn sự cảm thông mọi người viết tặng tôi. Và giải tán hết dùm, cứ phải tìm cách này cách kia đưa cậu chuyện đi xa quá. Mệt mỏi lắm".
Với tâm thư dài, nữ đại gia tuyên bố khi xong mọi việc sẽ khoá luôn Facebook và từ biệt mọi thứ, dừng lại tất cả, thậm chí giải thể luôn công ty bao nhiêu năm xây dựng và xem như vừa học xong một bài học.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Phương Hằng thông báo về việc dừng mọi thứ. Ở những lần trước, chỉ sau khi thông báo "đình chiến" được ít hôm, bà lại "quay xe" tiếp tục lên sóng đấu đá gay cấn. Lần này, sau khi đăng tâm thư, bà chủ Đại Nam đã khóa Facebook. Tuy nhiên CĐM vẫn còn đang chờ đợi để xem liệu nữ đại gia có thực sự "đặt dấu chấm hết" cho "tiểu thuyết chương hồi" kéo dài suốt nhiều tháng vừa qua hay không?