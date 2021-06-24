Sau khi thông báo dừng các hoạt động từ thiện vào chiều ngày 22/6, bà Phương Hằng khiến CĐM xôn xao vì quyết định bất ngờ này. Dù đã từng đề cập đến trên trong 1 livestream trước đó nhưng nữ đại gia vẫn khiến nhiều người hoang mang vì lý do thực sự.

Theo đó, bà chủ Đại Nam cho biết suốt khoảng thời gian qua, bà đã nhiều lần bị dư luận đả kích đến mức không thể chịu nổi. Thậm chí, nữ đại gia cho hay nhiều người muốn bà công khai số tiền làm thiện nguyện mỗi năm, lợi nhuận của Đại Nam, đồng thời còn gọi đến tận điện thoại để "điều tra" số tiền ông bà làm từ thiện vì cho rằng những thông tin làm từ thiện của bà Phương Hằng đều là "xạo", là "nổ" để lấy cái tiếng.

Chính vì bị nghi ngờ lòng tốt quá nhiều, quá khủng khiếp nên nữ đại gia đã quyết định đóng quỹ mổ tim tâm huyết, gắn liền với tên của cậu con trai út mà 2 vợ chồng bà xây dựng suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, những lời công kích từ nhiều phía khiến bà cảm thấy đau đớn, kiệt quệ. Vợ ông Dũng "lò vôi" đã từng nhiều lần nói về vấn đề này trên livestream, nhưng đay là lần đầu tiên bà đau khổ thừa nhận: "Trái tim tôi rướm máu thật sự, đau đớn thật sự, để buông bỏ đại nguyện cả đời tôi".

Nữ đại gia không ít lần khóc trên sóng livestream vì sức ép dư luận - Ảnh chụp màn hình

Viết về hành trình đồng hành cùng các em bé có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, nữ doanh nhân chia sẻ: "Tôi đã đi thăm và nhìn thấy giữa cái sống và cái chết, luôn cả cái khổ không có tiền trong túi để mua được tã cho con, một hộp sữa cho con bú, và chờ chực những hộp cơm miễn phí do những mạnh thường quân mang đến. Còn cái khốn khổ khốn nạn nào hơn khi đã nghèo, sinh con ra còn bệnh tật, nhưng họ vẫn cố gắng giành lấy sự sống còn cho con mình. Ai đã từng nằm trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được cái khổ của đời mình, và cái đau đớn khi nhìn thấy con mình mang khoảng cách giữa cái sống và cái chết, chỉ là một hơi thở". Chính vì nguyên cớ này đã thôi thúc 2 vợ chồng đại gia lập nên nhiều quỹ từ thiện để góp phần hỗ trợ các em nhỏ nghèo, kém may mắn.

Buổi phát trực tiếp hôm 21/6, nữ đại gia lại tiếp tục rơi lệ khi nghĩ về những công kích bà đã chịu đựng - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ về quyết định khó khăn này, nữ doanh nhân khẳng định mình rời đi trong danh dự và không có gì hổ thẹn với lòng. Cuối tâm thư, bà Phương Hằng một lần nữa khẳng định: "Tôi có đủ tư cách để rời đi mà không ai níu được chân tôi. Tôi không trốn chạy như một số người đã nói, mà tôi rời đi trong danh dự, trong sự tự hào, nếu không nói là kiêu hãnh. Giờ thì tôi có thể trưởng thành thêm sau một cuộc biến cố, tôi mới có cơ hội để đo được lòng người và tôi sẽ sống như một đóa hoa, dù sẽ tàn nhưng đã từng rực rỡ phải không quý vị".

Sau hơn 3 tháng gây náo động MXH, có lẽ đây là bức tâm thư đánh dấu màn khép lại chuỗi ngày drama của CEO Nguyễn Phương Hằng.