Bà Phương Hằng: 'Tôi đã vượt lên sự sỉ nhục để thử sức mình, dù biết rằng cuộc chiến này tôi rất lẻ loi'

Xã hội 16/06/2021 10:54

Sau loạt những màn đấu tố gay gắt trên sóng livestream, bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ: "Tôi đã vượt lên sự sỉ nhục, vượt lên nỗi sợ hãi để trải nghiệm, để thử sức mình, bởi trong tôi có trái tim quân tử, có trái tim biết rung động trước mọi khổ đau của người khác, dù biết rằng cuộc chiến này tôi rất lẻ loi".

Cuộc chiến của bà Nguyễn Phương Hằng với các nghệ sĩ Việt đã dần đi đến hồi kết. Sau những màn “bóc phốt”, "bóc trần" long trởi lở đất, đến nay bà Hằng có vẻ như đã muốn dừng lại thật sự. 

Trên trang cá nhân bà Phương Hằng đã có những chia sẻ cực thấm thía về những chuyện ồn ào trong suốt những ngày qua. Nữ đại gia khẳng định: "Cuộc sống vốn hữu hạn vô thường nên khi nhìn lại chặng đường tôi đã đi qua, tôi mới thấy cái ngao ngán của cuộc đời". 

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1 phần tâm thư của bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình

Mở đầu tâm thư, nữ đại gia cho hay đã ghé về ngôi nhà ở TP.HCM và đau lòng khi chứng kiến cảnh TP đìu hiu, vắng vẻ vì đang trong thời gian giãn cách xã hội. Bà tâm sự: "Tôi có về Sài Gòn đêm qua để thăm nhà và chưa bao giờ tôi có một cảm giác buồn như vậy. Nhìn đường phố vắng hoe, bỗng nhiên nước mắt tôi trào ra. Tôi không tin một sự thật quá phũ phàng. Sống đến gần 50 tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thành phố buồn rất buồn. Cái cảm giác cứ miên man theo, tôi mới biết rằng không gì là không thể". 

Chứng kiến nhiều thảm cảnh về cái chết do đại dịch Covid-19 mang lại, nữ đại gia không cầm nổi nước mắt khi nghĩ đến "cuộc sống bế tắc" hiện tại. 

Cũng trong bức tâm thư dài "cả mét" này, bà Phương Hằng cho biết đã ngẫm ra nhiều thứ từ những tháng ngày tranh đấu vừa qua. Bà chủ Đại Nam viết: "Được - Mất - Có - Còn nó chỉ là những cảm xúc để chúng ta cả một đời tranh đấu. Có khi có những người tranh đấu không phải để cho mình. Phải chăng nó cũng là định mệnh. Cũng như Phương Hằng tôi đã trải qua hơn 3 tháng để tranh đấu giữa CÁI THIỆN và CÁI ÁC, tôi đã vượt lên sự sỉ nhục, vượt lên nỗi sợ hãi để trải nghiệm, để thử sức mình, bởi trong tôi có trái tim quân tử, có trái tim biết rung động trước mọi khổ đau của người khác, dù biết rằng cuộc chiến này tôi rất lẻ loi". Trong suốt hơn 3 tháng gây "náo động" cả MXH, giờ đây nữ đại gia chỉ muốn nhấn mạnh việc bà cũng là nạn nhân. Bà cũng không quên khẳng định việc bản thân đã có những thành đạt nhất định, dù thương dù ghét cũng không thể phủ nhận sự thành công của bà. 

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Trước đó, bà Phương Hằng cũng đã có những lần khóc nức nở trên sóng livestream - Ảnh chụp màn hình

Cuối tâm thư, nữ đại gia viết: "Những giọt nước mắt đắng cay lẫn hạnh phúc, lẫn chút dỗi hờn của sự bất công, khiến cho tôi cảm thấy thương mình hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cái thân đàn bà như tôi". 

Có lẽ sau cuộc chiến dài đằng đẵng những tháng vừa qua, đã đến lúc bà Phương Hằng nên dừng lại và trả mọi thứ về với "tòa án lương tâm" như những gì bà đã từng nói trước đó. 

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Trong buổi livestream tối 10/6, bà Phương Hằng tiếp tục cuộc "thanh lọc" showbiz bằng việc "bóc trần" hàng loạt người nổi tiếng, trong đó, bất ngờ xuất hiện 1 cái tên mới. Người này được nữ đại gia cho hay là nữ diễn viên "Khỉ Thý Hè".

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