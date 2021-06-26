'Bí mật' trong tòa lâu đài 'sặc mùi tiền', muốn đột nhập phải qua mấy trăm bảo vệ của bà Phương Hằng

Xã hội 26/06/2021 07:36

Trong livestream mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục đổi "phong thủy" khi phát trực tiếp tại khu vực sân vườn với không gian rộng rãi, "sặc" mùi tiền. Nữ đại gia cũng tiết lộ về độ khủng của "dinh cơ" bạc tỷ khiến CĐM choáng ngợp.

Sau khi gây choáng bởi màn livestream trên siêu xe 30 tỷ, bà Phương Hằng lại tiếp tục khoe căn "dinh thự" siêu khủng "sặc" mùi tiền. Cụ thể, trong livestream tối ngày 24/6, bà Phương Hằng tiếp tục đổi "phong thủy" khi phát trực tiếp tại khu vực sân vườn với không gian rộng rãi với thảm cỏ, cây cảnh và hồ bơi vô cùng đẹp mắt. Bà chủ Đại Nam khoe: "Đối với tôi, nơi đây là nơi bình an nhất". 

ba Phuong Hang 6
ba Phuong Hang 5
Loạt siêu xe trước 'tòa lâu đài' mơ ước của bà Hằng - Ảnh cắt từ clip
ba Phuong Hang 4
Sân vườn có diện tích khủng trong căn nhà của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Nơi "bình an" mà nữ đại gia sở hữu có tới 2 hồ bơi liền kề, khu để xe vào dạng khủng và đặc biệt bà còn tuyên bố trong livestream: "Để đột nhập được vào nơi đây phải qua ít nhất mấy trăm bảo vệ hồi xưa, giờ còn có mấy chục bảo vệ thôi". Tuy nhiên với công tác bảo an lại thêm kín cổng cao tường như thế này thì quả thực đúng như bà Hằng nói "muốn đột nhập vào cũng khó". 

ba Phuong Hang 3
Nữ đại gia cảm thấy thanh tịnh và bình yên khi sống tại đây - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng khẳng định chắc nịch khi so sánh "nhà mình" với resort: "Thậm chí những resort mà chúng ta đi nghỉ dưỡng cũng chỉ đến thế là hết mức rồi quý vị. Những nơi 5 sao, 4 sao thì cũng chỉ tới vậy thôi chứ không có hơn". 

ba Phuong Hang 2
Tòa lâu đài bạc tỷ chuẩn 5 sao như resort - Ảnh chụp màn hình

Nổi tiếng là "đại gia đất" Bình Dương, nắm trong tay cả kí sổ đỏ, nên không có gì ngạc nhiên khi vợ chồng ông Dũng "lò vôi" chi bạc tỷ để đầu tư cho căn nhà này. 

ba Phuong Hang 1
Biệt phủ kín cổng cao tường của nữ doanh nhân - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, căn "dinh thự" của nữ đại gia toạ lạc trên đường Yersin, thuộc TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Với diện tích hơn 1.000 mét vuông và được bao bọc bởi hàng rào sắt cao khoảng 4 mét, riêng cổng cao khoảng 5 mét, căn nhà của cặp vợ chồng doanh nhân Đại Nam lừng lững như một tòa lâu đài. 

Sau nhiều năm "lăn lộn" trong thương trường, vợ chồng bà Phương Hằng đã sở hữu khối tài sản khủng khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng. 

Hé lộ sự thật đau đớn khiến bà Phương Hằng dừng các hoạt động thiện nguyện từ tháng 10 tới đây

Hé lộ sự thật đau đớn khiến bà Phương Hằng dừng các hoạt động thiện nguyện từ tháng 10 tới đây

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà Phương Hằng chia sẻ rằng bản thân sẽ chấm dứt mọi hoạt động thiện nguyện vào đầu tháng 10 năm nay. Cách đây vài giờ, nữ đại gia đã có tâm thư dài để lý giải nguyên do.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng biệt thự của bà Phương Hằng nhà bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1