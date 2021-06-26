'Bí mật' trong tòa lâu đài 'sặc mùi tiền', muốn đột nhập phải qua mấy trăm bảo vệ của bà Phương Hằng

Trong livestream mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục đổi "phong thủy" khi phát trực tiếp tại khu vực sân vườn với không gian rộng rãi, "sặc" mùi tiền. Nữ đại gia cũng tiết lộ về độ khủng của "dinh cơ" bạc tỷ khiến CĐM choáng ngợp.

Sau khi gây choáng bởi màn livestream trên siêu xe 30 tỷ, bà Phương Hằng lại tiếp tục khoe căn "dinh thự" siêu khủng "sặc" mùi tiền. Cụ thể, trong livestream tối ngày 24/6, bà Phương Hằng tiếp tục đổi "phong thủy" khi phát trực tiếp tại khu vực sân vườn với không gian rộng rãi với thảm cỏ, cây cảnh và hồ bơi vô cùng đẹp mắt. Bà chủ Đại Nam khoe: "Đối với tôi, nơi đây là nơi bình an nhất". Loạt siêu xe trước 'tòa lâu đài' mơ ước của bà Hằng - Ảnh cắt từ clip

Sân vườn có diện tích khủng trong căn nhà của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Nơi "bình an" mà nữ đại gia sở hữu có tới 2 hồ bơi liền kề, khu để xe vào dạng khủng và đặc biệt bà còn tuyên bố trong livestream: "Để đột nhập được vào nơi đây phải qua ít nhất mấy trăm bảo vệ hồi xưa, giờ còn có mấy chục bảo vệ thôi". Tuy nhiên với công tác bảo an lại thêm kín cổng cao tường như thế này thì quả thực đúng như bà Hằng nói "muốn đột nhập vào cũng khó".



Nữ đại gia cảm thấy thanh tịnh và bình yên khi sống tại đây - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng khẳng định chắc nịch khi so sánh "nhà mình" với resort: "Thậm chí những resort mà chúng ta đi nghỉ dưỡng cũng chỉ đến thế là hết mức rồi quý vị. Những nơi 5 sao, 4 sao thì cũng chỉ tới vậy thôi chứ không có hơn". Tòa lâu đài bạc tỷ chuẩn 5 sao như resort - Ảnh chụp màn hình Nổi tiếng là "đại gia đất" Bình Dương, nắm trong tay cả kí sổ đỏ, nên không có gì ngạc nhiên khi vợ chồng ông Dũng "lò vôi" chi bạc tỷ để đầu tư cho căn nhà này.

Biệt phủ kín cổng cao tường của nữ doanh nhân - Ảnh chụp màn hình Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, căn "dinh thự" của nữ đại gia toạ lạc trên đường Yersin, thuộc TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Với diện tích hơn 1.000 mét vuông và được bao bọc bởi hàng rào sắt cao khoảng 4 mét, riêng cổng cao khoảng 5 mét, căn nhà của cặp vợ chồng doanh nhân Đại Nam lừng lững như một tòa lâu đài. Sau nhiều năm "lăn lộn" trong thương trường, vợ chồng bà Phương Hằng đã sở hữu khối tài sản khủng khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng.

Hé lộ sự thật đau đớn khiến bà Phương Hằng dừng các hoạt động thiện nguyện từ tháng 10 tới đây Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà Phương Hằng chia sẻ rằng bản thân sẽ chấm dứt mọi hoạt động thiện nguyện vào đầu tháng 10 năm nay. Cách đây vài giờ, nữ đại gia đã có tâm thư dài để lý giải nguyên do.

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