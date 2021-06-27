Nghệ An: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước, đầu đeo đèn pin

Xã hội 27/06/2021 19:59

Ngày 27/6, người dân ở xóm 4 xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) hoảng hồn khi phát hiện thi thể một người đàn ông dưới Cầu tràn Bàu Ú.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 12h ngày 27/6, người dân ở xóm 4 xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) hoảng hồn khi phát hiện thi thể một người đàn ông dưới Cầu tràn Bàu Ú.

Thi thể nạn nhân nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 2m. Nạn nhân mặc áo xanh nhạt, quần dài màu đen, trên đầu đeo một chiếc đèn pin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. Danh tính nạn nhân được xác định là P.C.T. (SN 1970, trú ở xóm 3, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương).

 

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Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông - Ảnh: Tiền Phong

Theo một số người dân địa phương, cách đây 2 ngày, ông T. đi thả lưới đánh cá, nhưng sau đó không thấy trở về nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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