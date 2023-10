Sáng nay, khi đang câu cá bên bờ sông Sài Gòn, nhiều người dân bỗng phát hiện 1 thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy nặng, trôi lềnh bềnh trên sông.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, hôm nay 20/6, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện chết dưới sông Sài Gòn.

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân đi câu cá ở bờ sông Sài Gòn đoạn qua đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức thì phát hiện một thi thể nam giới trôi vào bờ nên trình báo công an. Nhận thông tin, công an phường Hiệp Bình Chánh và công an TP.Thủ Đức có mặt ghi lời khai nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm.

Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: Công an TP.HCM

Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, mặc quần jeans, áo thun, trên người không có giấy tờ tuỳ thân, thi thể đang phân huỷ mạnh.

Sau đó thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác minh danh tính của nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-ngoi-cau-ca-ben-song-sai-gon-nguoi-dan-ta-hoa-vi-phat-hien-thi-the-troi-dat-vao-bo-409515.html