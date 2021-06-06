Bình Dương: Phát hiện thi thể người đàn ông trong quá trình phân hủy, nghi bị sát hại

Xã hội 06/06/2021 22:14

Chiều nay, người dân tại khu vực thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dường phát hiện thi thể của 1 người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, nghi bị sát hại.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 15h30 ngày 6/6, một người dân đi nhặt củi trong một vườn tràm nằm ven đường N17 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát hiện 1 thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Báo Lao Động cho biết thêm, ngay sau khi thấy thi thể, người đàn ông nhặt củi đã hô hoán người dân xung quanh và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an phường Thới Hòa đã có mặt phong tỏa khu vực khoảng gần 200m đường N17.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm trong vườn cây tràm rậm rạp, trên bụng có một con dao, nghi bị sát hại.

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Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực vườn tràm - Ảnh: Công an nhân dân

Nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch. Hiện cơ quan công an đang xác minh lai lịch của nạn nhân và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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