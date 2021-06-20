Đắk Lắk: Phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi đang phân hủy trong phòng học sau nhiều ngày bỏ nhà đi

Xã hội 20/06/2021 12:58

Sau nhiều ngày bỏ nhà đi, em H.N.N. được phát hiện đã tử vong trong 1 trường học. Thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin từ báo Công Lý, sáng 20/6, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của H.N.N. (17 tuổi, ngụ buôn Wing, xã Ea Kuếh).

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Ngôi trường, nơi phát hiện ra thi thể em N. - Ảnh: Công Lý

Trước đó, ngày 2/6, người thân em H.N.N. đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng việc em N. bỏ nhà đi nhiều ngày chưa về.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Kuếh (huyện Cư M’gar) đã huy động người đi tìm nhưng sau nhiều ngày không thấy.

Đến ngày 19/6, mọi người phát hiện em H.N.N. tử vong trong một phòng học tại một ngôi trường trên địa bàn xã Ea Kuếh. Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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Hiện trường phát hiện thi thể em N. - Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ việc này, VTC News cũng đưa tin, em N. bị tâm thần đã lâu, hay bỏ nhà đi lang thang, gia đình thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của địa phương.

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