Gửi clip nóng cho người tình qua Zalo, quý bà 48 tuổi nhận cái kết bất ngờ từ 'phi công trẻ'

Quen tình trẻ nhỏ hơn 17 tuổi, chị T. liên tục gửi các clip hot của mình cho bạn trai qua Zalo. Sau khi nhận được nhiều đoạn clip, "phi công trẻ" đã dùng nó tống tiền ngược lại người tình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 27/6, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Nhật Tường (31 tuổi, ngụ thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Tường và chị N.T.T. (48 tuổi, ngụ xã Cát Tân, huyện Phù Cát) có quan hệ tình cảm với nhau.

Trong thời gian yêu nhau, chị T. thường tự quay những đoạn clip nóng của bản thân rồi gửi cho Tường qua mạng Zalo để xem.

Đến ngày 22/6, Tường gọi điện yêu cầu chị T. đưa 1 triệu đồng với hình thức chuyển qua tài khoản, nếu không sẽ tung clip "nóng" của chị lên mạng xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đã được chị T. đáp ứng thì đến ngày 26/6, Tường tiếp tục gọi điện yêu cầu chị T. đưa thêm 3 triệu đồng và hứa sẽ xóa toàn bộ clip nóng. Theo lời hẹn của Tường, chị T. đã đến nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định) để giao tiền.

Trong lúc Tường đang nhận tiền của chị T. thì bị Công an huyện Phù Cát phối hợp với Công an thị xã An Nhơn bắt quả tang, đồng thời tạm giữ điện thoại di động của Tường.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vũ việc.

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