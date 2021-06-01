Hot girl Hà Nội bàn luận vụ nữ diễn viên 'tự quay' clip nóng 8 phút: 'Quay video không có nghĩa là nhảm nhí'

Xã hội 01/06/2021 08:04

Liên quan đến vụ nữ diễn viên Về nhà đi con lộ clip nóng 8 phút, hot girl Mẫn Tiên đã chia sẻ 1 bài viết thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này, tuy nhiên cô lại vấp phải nhiều chỉ trích.

Những ngày qua, clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con lan truyền rộng rãi với tốc độ chóng mặt. Sau khi clip này được đăng tải, chính chủ đã lên tiếng xác nhận và chia sẻ bản thân đã vô cùng suy sụp thậm chí nghĩ tới cái chết.

Người trong cuộc còn cho biết thêm, clip được chính họ ghi lại để làm kỷ niệm nhưng không hiểu lý do vì sao bị rò rỉ. Hiện phía công an vẫn đang gấp rút điều tra, tìm người phát tán clip.

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Clip được phát tán trên MXH khiến dư luận xôn xao - Ảnh chụp màn hình
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Nữ chính của clip 8 phút từng tham gia 1 vai nhỏ trong phim Về nhà đi con - Ảnh: Internet

Thông tin về đoạn clip cũng nhận được nhiều sự quan tâm của 1 số người nổi tiếng. Nhiều người đã bày tỏ quan điểm về vụ việc này. Mới đây nhất, Mẫn Tiên (nàng hot girl đời đầu nổi tiếng đất Hà Nội) đã chia sẻ lại 1 bài viết trên trang cá nhân.

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Mẫn Tiên là hot girl đời đầu, nằm trong 'bộ 3 sát thủ' gồm Quỳnh Anh Shyn, An Japan - Ảnh: Internet

Nội dung của bài viết mà nàng hot girl này chia sẻ như sau: "Một người đồng ý chụp ảnh/ video của họ trong khi QHTD không có nghĩa là họ bị nhảm nhí hay không có nghĩa là không có gì. Họ chỉ đơn giản là có niềm tin tuyệt đối với đối tác của họ.

GHTD là khi một người trở nên dễ bị tổn thương và hoàn toàn tiếp xúc, cả thể chất lẫn cảm xúc. Tôi tin rằng, ngoài tình cảm, sự căng thẳng và sự tương thích, niềm tin là những gì cần thiết để hành động TD trở nên hoàn hảo và quý giá.

Dĩ nhiên có những rủi ro khi phơi bày ngoài ý muốn của những khoảnh khắc thân mật riêng tư đó. Nhưng nạn nhân không bao giờ đổ lỗi. Không bao giờ là tội lỗi khi có niềm tin vào một người".

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Mẫn Tiên chia sẻ bài đăng của người khác và không bình luận gì thêm - Ảnh chụp màn hình

Mẫn Tiên chỉ chia sẻ bài viết và không có bất kỳ bình luận gì thêm. Tuy nhiên động thái này của cô vô tình lại khiến một số cư dân mạng cho rằng cô ủng hộ việc quay lại clip khi làm chuyện "ấy". Thậm chí 1 tài khoản còn để lại ý kiến ở phần "câu hỏi" trên Instagram của cô nàng: "Mình thấy Tiên share 1 bài vè chuyện quay video khi quan hệ, không ngờ bạn lại ủng hộ, cạn lời".

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Hot girl nhanh chóng đáp trả ý kiến của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức cô nàng đã trả lời ý kiến này, Mẫn Tiên khẳng định việc quay clip không hề sai khi cả 2 người đều tự nguyện. Điều cần lên án trong câu chuyện này chính là người đã phát tán nó lên mạng mà không được sự đồng ý của người trong cuộc.

Cô nàng còn khẳng định thêm: "Đây là đang nói về trường hợp cả 2 cùng tự nguyện nhé. Chứ còn để một bên bị bắt ép hay bị quay trộm thì mình không bao giờ ủng hộ vì nó illegal (vi phạm pháp luật). Đọc kĩ và đừng đánh giá nhầm lẫn".

Hiện tại vụ việc nữ diễn viên V.T.A.T. bị lộ clip nóng vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

Tình tiết mới trong vụ nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị tung clip nóng 8 phút

Tình tiết mới trong vụ nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị tung clip nóng 8 phút

Vụ việc nữ diễn viên V.T.A.T. bị tung clip nóng lên MXH đã thu hút dư luận trong những ngày gần đây. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra và đã hé lộ thêm 1 vài tình tiết mới liên quan đến nguyên nhân mà cô và bạn bè bị "mời" lên phường giữa đêm.

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