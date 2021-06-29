Kịp thời ứng cứu thiếu nữ 18 tuổi 'nghĩ quẩn' nhảy cầu tự tử: qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định

Xã hội 29/06/2021 20:49

Nữ sinh 18 tuổi, quê gốc Cà Mau nhảy sông tự tử. May mắn đã được công an kịp thời ứng cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin Doanh nhân Việt Nam, sáng 29/06, người dân ở khu vực ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B kịp thời phát hiện cô gái có ý định nhảy cầu tự tử. Thấy tình hình nguy cấp, những người dân chứng kiến sự việc đã lập tức truy hô, kêu gọi người xung quanh đến giúp và gọi điện báo cáo với cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo, Thượng úy Lê Minh Khá - Phó trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ B và Thượng úy Tôn Nhựt Linh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu và điều tra làm rõ. 

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Người dân phát hiện cô gái có ý định nhảy cầu tự tử nên đã kịp tri hô và báo cho công an đến giải cứu - Ảnh: Doanh nhân Việt Nam

Khi công nhân có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã rơi vào trạng thái đuối nước, trôi xuôi theo dòng và sắp bị chìm xuống đáy. Không màng nguy hiểm, Thượng úy Khá và Thượng úy Linh nhanh chóng nhảy xuống nước để tiếp cứu nạn nhân. Chỉ trong vài phút, thiếu nữ đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Sau đó, cô gái được khẩn trương đưa đến Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Được biết, theo cơ quan chức năng, nạn nhân được xác minh là chị N.T.K (SN 2003), sống tại xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, Cà Mau.Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

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