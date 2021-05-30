Nữ cộng tác viên báo địa phương nhảy cầu tự tử, để lại dòng tin tuyệt mệnh 'Còn gì nữa đâu...'?

Xã hội 30/05/2021 16:39

1 cô gái đi xe máy ra giữa cầu Bến Thủy rồi bất ngờ dừng xe, nghi nhảy xuống sông tự tử. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Nhiều thông tin cho biết trước khi xảy ra vụ việc, cô để lại dòng trạng thái tuyệt mệnh kèm nền đen trên Facebook.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, vào khoảng 12h trưa ngày 30/5, một số người dân di chuyển trên cầu Bến Thủy 1 nơi nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhìn thấy một cô gái điều khiển xe máy ra giữa cầu rồi dừng lại. 

Một lúc sau, không thấy cô gái đó đâu nữa, trên cầu chỉ còn lại chiếc xe máy và một số giấy tờ cá nhân. Người dân xung quanh nghi ngờ cô gái đã nhảy xuống sông tự tử nên đã nhanh chóng báo cho công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân tìm kiếm tung tích cô gái nhưng vẫn chưa có kết quả.

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Chiếc xe của cô gái được để lại sát bên cầu - Ảnh: Dân sinh

Báo Lao Động cũng đưa tin, danh tính cô gái được xác định là N.T.T.D. (SN 1996) trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Một số thông tin cho hay, cô gái này là một phóng viên của 1 tờ báo địa phương ở Hà Tĩnh.

Liên quan đến vụ việc này, thông tin từ Vnexpress cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, trên Facebook của D. có xuất hiện dòng tin tuyệt vọng "Còn gì nữa đâu..." với hình nền màu đen.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Giết vợ và con gái rồi tự tử nhưng không thành, chồng gọi điện cho người quen nhờ báo công an

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Sau khi giết vợ và con gái, đối tượng N.V.H. (39 tuổi, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã dùng dao tự tử nhưng không thành, sau đó gọi điện thoại nhờ người quen báo công an vì đã giết người.

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